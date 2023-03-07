https://ria.ru/20230307/glukhovskiy-1856403718.html

Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского*

Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского* - РИА Новости, 07.03.2023

Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского*

Басманный суд Москвы 10 марта проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:44

2023-03-07T14:44

2023-03-07T14:44

происшествия

россия

москва

дмитрий глуховский

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы 10 марта проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта, 15.00", - рассказал собеседник агентства. Обычно на данной стадии решаются формальные вопросы, после чего назначается дата рассмотрения дела по существу. Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года министерство юстиции включило Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции. По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230222/pisatel-1853895982.html

https://ria.ru/20221007/smi-inoagenty-1822375987.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, дмитрий глуховский