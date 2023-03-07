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Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского* - РИА Новости, 07.03.2023
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14:44 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/glukhovskiy-1856403718.html
Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского*
Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского* - РИА Новости, 07.03.2023
Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского*
Басманный суд Москвы 10 марта проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:44
2023-03-07T14:44
происшествия
россия
москва
дмитрий глуховский
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы 10 марта проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта, 15.00", - рассказал собеседник агентства. Обычно на данной стадии решаются формальные вопросы, после чего назначается дата рассмотрения дела по существу. Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года министерство юстиции включило Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции. По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230222/pisatel-1853895982.html
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происшествия, россия, москва, дмитрий глуховский
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Глуховский
Суд проведет предварительное слушание по делу писателя Глуховского*

Суд проведет предварительное слушание по заочному делу писателя Глуховского 10 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Писатель Дмитрий Глуховский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы 10 марта проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта, 15.00", - рассказал собеседник агентства.
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Обычно на данной стадии решаются формальные вопросы, после чего назначается дата рассмотрения дела по существу.
Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года министерство юстиции включило Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.
По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий Глуховский
 
 
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