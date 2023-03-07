https://ria.ru/20230307/geologorazvedka-1856343682.html

В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей

В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.03.2023

В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей

Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, вырос в два раза, в этом году размер финансирования достиг 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:28

2023-03-07T12:28

2023-03-07T12:28

республика саха (якутия)

экономика

цены на нефть

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:161:3132:1922_1920x0_80_0_0_be4a09c27a108150c98a49406bd1995b.jpg

ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, вырос в два раза, в этом году размер финансирования достиг 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики. По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, только за последнее время в регионе открыты 3 новых нефтегазовых месторождения с суммарными запасами газа 70 миллиардов кубометров. "Финансирование геологоразведки в Якутии в 2022 году увеличено в 2-кратном размере и достигло 50 миллиардов рублей. Средства направлены на поиск, открытие и разведку новых месторождений нефти и газа, благородных металлов и алмазов... Важно, что эти запасы и ресурсы востребованы страной и будут работать на российские отрасли экономики. Чтобы Россия не зависела от других стран", - приводятся слова министра. Терещенко также отметил, что основная доля финансирования геологоразведки приходится на недропользователей. "Компании заинтересованы в развитии бизнеса в республике. Правительство, муниципалитеты Якутии оказывают полное содействие. Ведь во многом доходы регионального бюджета зависят от налоговых поступлений добывающего сектора, поиска и развития новых месторождений. Важно стимулировать и помогать компаниям эффективно добывать ресурсы, инвестировать в разведку и новые проекты. В условиях современных вызовов это позволяет поддержать региональный и федеральный бюджеты", - рассказал глава ведомства. В ведомстве добавили, что в 2023 году геологоразведочные работы планируется провести преимущественно в арктических районах Якутии. Ранее сообщалось о том, что экспорт угля из Якутии на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2022 года превысил показатели 2021 года и составил порядка 26 миллионов тонн. Промышленный рост региона за прошедший год составил 10%, это лучший показатель по стране.

https://ria.ru/20230305/kombayn-1855946817.html

https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, республика саха (якутия)