https://ria.ru/20230307/geologorazvedka-1856343682.html
В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей
В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.03.2023
В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей
Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, вырос в два раза, в этом году размер финансирования достиг 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:28
2023-03-07T12:28
2023-03-07T12:28
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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, вырос в два раза, в этом году размер финансирования достиг 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики. По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, только за последнее время в регионе открыты 3 новых нефтегазовых месторождения с суммарными запасами газа 70 миллиардов кубометров. "Финансирование геологоразведки в Якутии в 2022 году увеличено в 2-кратном размере и достигло 50 миллиардов рублей. Средства направлены на поиск, открытие и разведку новых месторождений нефти и газа, благородных металлов и алмазов... Важно, что эти запасы и ресурсы востребованы страной и будут работать на российские отрасли экономики. Чтобы Россия не зависела от других стран", - приводятся слова министра. Терещенко также отметил, что основная доля финансирования геологоразведки приходится на недропользователей. "Компании заинтересованы в развитии бизнеса в республике. Правительство, муниципалитеты Якутии оказывают полное содействие. Ведь во многом доходы регионального бюджета зависят от налоговых поступлений добывающего сектора, поиска и развития новых месторождений. Важно стимулировать и помогать компаниям эффективно добывать ресурсы, инвестировать в разведку и новые проекты. В условиях современных вызовов это позволяет поддержать региональный и федеральный бюджеты", - рассказал глава ведомства. В ведомстве добавили, что в 2023 году геологоразведочные работы планируется провести преимущественно в арктических районах Якутии. Ранее сообщалось о том, что экспорт угля из Якутии на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2022 года превысил показатели 2021 года и составил порядка 26 миллионов тонн. Промышленный рост региона за прошедший год составил 10%, это лучший показатель по стране.
https://ria.ru/20230305/kombayn-1855946817.html
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экономика, цены на нефть, россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Цены на нефть, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутию на геологоразведку направили рекордные 50 миллиардов рублей
Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, достиг 50 миллиардов рублей
ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Объем средств, инвестируемых в геологоразведку в Якутии, вырос в два раза, в этом году размер финансирования достиг 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.
По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, только за последнее время в регионе открыты 3 новых нефтегазовых месторождения с суммарными запасами газа 70 миллиардов кубометров.
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"Финансирование геологоразведки в Якутии в 2022 году увеличено в 2-кратном размере и достигло 50 миллиардов рублей. Средства направлены на поиск, открытие и разведку новых месторождений нефти и газа, благородных металлов и алмазов... Важно, что эти запасы и ресурсы востребованы страной и будут работать на российские отрасли экономики. Чтобы Россия не зависела от других стран", - приводятся слова министра.
Терещенко также отметил, что основная доля финансирования геологоразведки приходится на недропользователей. "Компании заинтересованы в развитии бизнеса в республике. Правительство, муниципалитеты Якутии оказывают полное содействие. Ведь во многом доходы регионального бюджета зависят от налоговых поступлений добывающего сектора, поиска и развития новых месторождений. Важно стимулировать и помогать компаниям эффективно добывать ресурсы, инвестировать в разведку и новые проекты. В условиях современных вызовов это позволяет поддержать региональный и федеральный бюджеты", - рассказал глава ведомства.
В ведомстве добавили, что в 2023 году геологоразведочные работы планируется провести преимущественно в арктических районах Якутии.
Ранее сообщалось о том, что экспорт угля из Якутии на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2022 года превысил показатели 2021 года и составил порядка 26 миллионов тонн. Промышленный рост региона за прошедший год составил 10%, это лучший показатель по стране.
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