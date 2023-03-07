https://ria.ru/20230307/garpiya-1856269713.html

В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия"

В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия" - РИА Новости, 07.03.2023

В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия"

Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:23

2023-03-07T07:23

2023-03-07T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон, который несет боезаряд, передает корреспондент РИА Новости. Противодронное ружье "Гарпия" довольно часто встречается в войсках России в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, — от пятисот метров до двух километров. Ружье было протестировано на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров — модели DJI Mavic Pro. Данная модель используется с обеих стороны — зачастую в качестве ударного дрона, несущего на себе боезаряд для сброса над позициями противника. При воздействии на беспилотник антидронного комплекса тот теряет связь с пультом оператора БПЛА и либо "замирает" на месте, либо уходит на "домашнюю точку" — место взлета и посадки, заданное оператором до полета. Из-за воздействия ружья на дрон "домашняя точка" тоже может "сместиться", и коптер, попав под воздействие "Гарпии", улетает на посадку в неизвестном оператору направлении. Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе тестирования все основные параметры комплекса были подтверждены.

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Тестовая работа противодронного ружья "Гарпия" Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров - DJI Mavic Pro. Этот дрон противник использует как ударный - с боезарядом. 2023-03-07T07:23 true PT4M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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