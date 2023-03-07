https://ria.ru/20230307/gambiya-1856426992.html
Гамбия стала новой точкой проекта SputnikPro
Гамбия стала новой точкой проекта SputnikPro - РИА Новости, 07.03.2023
Гамбия стала новой точкой проекта SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс SputnikPro для Гамбийского информационного агентства. Первая сессия проекта была... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:45
2023-03-07T15:45
2023-03-07T15:46
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс SputnikPro для Гамбийского информационного агентства. Первая сессия проекта была посвящена работе и развитию новостных агентств в цифровую эру, тему для коллег раскрыла заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.Заместитель директора Гамбийского новостного агентства Эбрима Нджие поблагодарил команду Sputnik за проведение мастер-класса и выразил надежду на "создание пространства, которое позволит противостоять притеснению информационных агентств", подчеркнув, что SputnikPro представляет собой "платформу, которая позволяет это сделать".Его коллега, глава отдела информации, Мадиба Силлах, также выразил благодарность за организацию встречи в таком формате и поделился тем, что их СМИ "существовало раньше, но приостанавливало свою деятельность. И обмен опытом с таким агентство как Spuntik – это лучший старт для возобновления работы"."Надежные журналистские материалы – основа нашего развития в действии, так как мы в Sputnik продвигаем свободу слова, создаём пространство для дискуссии и повышаем осведомлённость о мировых событиях. Нашей работой мы также поощряем симпатию и толерантность, особенно потому, что мы "говорим то, о чём другие молчат", рассказываем альтернативные, другие новости, которые недостаточно подсвечиваются или совсем не освещаются западными СМИ", – прокомментировала Виктория Поликарпова итоги мероприятия.
https://ria.ru/20230303/sotrudnichestvo-1855674408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, гамбия, sputnik, россия, миа "россия сегодня", новости агентства
Технологии, Гамбия, Sputnik, Россия, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс SputnikPro для Гамбийского информационного агентства. Первая сессия проекта была посвящена работе и развитию новостных агентств в цифровую эру, тему для коллег раскрыла заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.
Заместитель директора Гамбийского новостного агентства Эбрима Нджие поблагодарил команду Sputnik
за проведение мастер-класса и выразил надежду на "создание пространства, которое позволит противостоять притеснению информационных агентств", подчеркнув, что SputnikPro представляет собой "платформу, которая позволяет это сделать".
Его коллега, глава отдела информации, Мадиба Силлах, также выразил благодарность за организацию встречи в таком формате и поделился тем, что их СМИ "существовало раньше, но приостанавливало свою деятельность. И обмен опытом с таким агентство как Spuntik – это лучший старт для возобновления работы".
"Надежные журналистские материалы – основа нашего развития в действии, так как мы в Sputnik продвигаем свободу слова, создаём пространство для дискуссии и повышаем осведомлённость о мировых событиях. Нашей работой мы также поощряем симпатию и толерантность, особенно потому, что мы "говорим то, о чём другие молчат", рассказываем альтернативные, другие новости, которые недостаточно подсвечиваются или совсем не освещаются западными СМИ", – прокомментировала Виктория Поликарпова итоги мероприятия.
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