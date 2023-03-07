https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856322277.html

Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ

Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ

Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта, кое-где полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, сообщают... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:38

2023-03-07T11:38

2023-03-07T11:40

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта, кое-где полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, сообщают французские информационные ресурсы и участники акций. Более 200 человек начали блокировку дороги в городе Лорьян на северо-западе страны ночью, пишет на своей страничке в Twitter студенческое движение LPL. "Силы правопорядка в очередной раз применяют гранаты со слезоточивым газом, чтобы подавить протестующих", - говорится в сообщении к видео, на котором видно облако газа. В автобусном парке города Ланьи работники депо, профсоюзы, гражданские активисты и студенты собрались, чтобы заблокировать отправление автобусов. Для разгона полицейские тоже использовали гранаты со слезоточивым газом, сообщает французский телеканал LeMedia. Кроме того, мусорщики в Париже и Иль-де-Франс заблокировали движение и нарушили сбор мусора в ночь на 7 марта, сообщает информационный ресурс actu.fr. Также акции протеста происходят с ночи в Гавре, в Кане, в Бове, где движение транспорта сильно нарушено, говорится в статье. Накануне общенациональной забастовки рабочие, профсоюзы и студенты частично заблокировали подступы к порту Женвилье, сообщает ресурс. Кроме того, студенты во вторник утром начали перекрывать входы в университеты. Телеканал BFMTV сообщил о блокадах университетов в Париже, Тулузе и Ренне. Первые акции протеста начались в некоторых регионах Франции рано утром в понедельник накануне общенациональной забастовки, в частности, на дороги вышли водители грузовиков. Ранее парижские аэропорты заявили о сокращении рейсов на 20-30% 7 и 8 марта из-за общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Железнодорожная компания SNCF также предупредила о сильном нарушении движения по всем направлениям. В феврале профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856261045.html

https://ria.ru/20230303/zabastovka-1855769854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, иль-де-франс