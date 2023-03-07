https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856322277.html
Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ
Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ
Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта, кое-где полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, сообщают... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:38
2023-03-07T11:38
2023-03-07T11:40
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта, кое-где полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, сообщают французские информационные ресурсы и участники акций. Более 200 человек начали блокировку дороги в городе Лорьян на северо-западе страны ночью, пишет на своей страничке в Twitter студенческое движение LPL. "Силы правопорядка в очередной раз применяют гранаты со слезоточивым газом, чтобы подавить протестующих", - говорится в сообщении к видео, на котором видно облако газа. В автобусном парке города Ланьи работники депо, профсоюзы, гражданские активисты и студенты собрались, чтобы заблокировать отправление автобусов. Для разгона полицейские тоже использовали гранаты со слезоточивым газом, сообщает французский телеканал LeMedia. Кроме того, мусорщики в Париже и Иль-де-Франс заблокировали движение и нарушили сбор мусора в ночь на 7 марта, сообщает информационный ресурс actu.fr. Также акции протеста происходят с ночи в Гавре, в Кане, в Бове, где движение транспорта сильно нарушено, говорится в статье. Накануне общенациональной забастовки рабочие, профсоюзы и студенты частично заблокировали подступы к порту Женвилье, сообщает ресурс. Кроме того, студенты во вторник утром начали перекрывать входы в университеты. Телеканал BFMTV сообщил о блокадах университетов в Париже, Тулузе и Ренне. Первые акции протеста начались в некоторых регионах Франции рано утром в понедельник накануне общенациональной забастовки, в частности, на дороги вышли водители грузовиков. Ранее парижские аэропорты заявили о сокращении рейсов на 20-30% 7 и 8 марта из-за общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Железнодорожная компания SNCF также предупредила о сильном нарушении движения по всем направлениям. В феврале профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856261045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, иль-де-франс
В мире, Франция, Париж, Иль-де-Франс
Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ
СМИ: протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы, вузы в ночь на 7 марта, кое-где полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, сообщают французские информационные ресурсы
и участники акций.
Более 200 человек начали блокировку дороги в городе Лорьян на северо-западе страны ночью, пишет на своей страничке в Twitter студенческое движение LPL.
"Силы правопорядка в очередной раз применяют гранаты со слезоточивым газом, чтобы подавить протестующих", - говорится в сообщении к видео, на котором видно облако газа.
В автобусном парке города Ланьи работники депо, профсоюзы, гражданские активисты и студенты собрались, чтобы заблокировать отправление автобусов. Для разгона полицейские тоже использовали гранаты со слезоточивым газом, сообщает французский телеканал LeMedia.
Во Франции начинаются забастовки против пенсионной реформы
Кроме того, мусорщики в Париже
и Иль-де-Франс
заблокировали движение и нарушили сбор мусора в ночь на 7 марта, сообщает информационный ресурс actu.fr.
Также акции протеста происходят с ночи в Гавре
, в Кане, в Бове, где движение транспорта сильно нарушено, говорится в статье. Накануне общенациональной забастовки рабочие, профсоюзы и студенты частично заблокировали подступы к порту Женвилье, сообщает ресурс.
Кроме того, студенты во вторник утром начали перекрывать входы в университеты. Телеканал BFMTV сообщил о блокадах университетов в Париже, Тулузе
и Ренне.
Первые акции протеста начались в некоторых регионах Франции рано утром в понедельник накануне общенациональной забастовки, в частности, на дороги вышли водители грузовиков.
Ранее парижские аэропорты заявили о сокращении рейсов на 20-30% 7 и 8 марта из-за общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Железнодорожная компания SNCF
также предупредила о сильном нарушении движения по всем направлениям.
В феврале профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора