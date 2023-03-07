https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

"Готовы вцепиться в глотки". До чего алкоголизм довел Францию

"Готовы вцепиться в глотки". До чего алкоголизм довел Францию - РИА Новости, 07.03.2023

"Готовы вцепиться в глотки". До чего алкоголизм довел Францию

Забастовки, массовые протесты, столкновения с полицией и жаркие дебаты в национальном собрании, где у депутатов порой сдают нервы, — пенсионная реформа уже... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

2023-03-07T11:32

в мире

корсика

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg

ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Забастовки, массовые протесты, столкновения с полицией и жаркие дебаты в национальном собрании, где у депутатов порой сдают нервы, — пенсионная реформа уже несколько месяцев будоражит французское общество. Чего добивается правительство и как себя ведут парламентарии — в материале РИА Новости.Непарламентская этикаС проектом пенсионной реформы Эммануэль Макрон шел на выборы в 2017-м, но до сих пор не успел его реализовать. Главное в преобразованиях — повышение возраста ухода на покой с 62 до 64 лет. Необходимость этого власти объясняют старением населения и бюджетным дефицитом.В Национальном собрании (нижняя палата) реформу обсуждают с февраля. Для французских парламентариев вполне характерны споры на повышенных тонах, крики, свист, переход на личности, но в этот раз народные избранники, похоже, превзошли себя.За три недели дебатов о парламентской этике многие забыли, а наэлектризованная атмосфера распространилась далеко за пределы зала заседаний. "Заткнись, заткнись, да заткнись ты уже!" — кричал разгоряченный представитель центристского движения MoDem Эрван Баланан депутату левой "Неподчинившейся Франции" Луи Бойяру. "Отвали!" — поддержал товарища по партии Мануэль Бомпар."Они были готовы вцепиться друг другу в глотки", — рассказывает свидетель скандала.Об ожесточенной стычке между Орельеном Пради ("Республиканцы") и Лораном Марканжели ("Горизонт") сообщил еженедельник Canard Enchaine. "Ты повел себя как дерьмо с Феррарой", — припомнил коллеге выборы на Корсике Пради. "Обещаю, я тебе сейчас зубы выбью", — откликнулся Марканжели. Их разнимали приставы, следящие за порядком в парламенте.Оливье Порта из "Непокорившейся Франции" опубликовал в соцсетях фотографию: он позирует, поставив одну ногу на обклеенный изображениями министра труда Оливье Дюсопта футбольный мяч. Дисциплинарная комиссия отстранила его от заседаний на две недели."Еще по одной"Как выяснилось, стычкам могло поспособствовать неумеренное употребление некоторыми депутатами спиртного."Никогда еще не было, чтобы в баре постоянно находилось столько парламентариев", — пишет Parisien со ссылкой на высокопоставленный источник.Официантам не хватало рук, чтобы подавать алкогольные напитки, в дни прений народные избранники с огромной скоростью уничтожали запасы спиртного в буфете. У многих под глазами появились характерные для постоянного похмелья и нервного истощения темные круги."Как только заседание закончено, вы устремляетесь в буфет пропустить по стаканчику, чтобы снять напряжение. И это входит в привычку. Я видел, как люди спиваются", — признался один из депутатов.По информации Journal du Dimanche, некоторые начинали день, заказав в 11 утра по бокалу шампанского. Кто-то к четырем часам дня пил ром, а пик потребления алкоголя — с 20:00 до 21:30. Одного депутата волоком тащили из бара, другого вырвало в урну."В буфете и саду спиртное лилось рекой до трех утра. После столь жалкого зрелища на дебатах продолжалась пьянка, и в нашей фракции тоже", — поделился подробностями анонимный парламентарий.По словам его коллеги, старшее поколение традиционно налегает на вино, молодежь предпочитает пиво и коктейли."А чего вы ждали от Бурбонского дворца?"Вопрос ограничения продажи спиртного и индивидуальной работы со злоупотребляющими горячительным народными избранниками даже вынесли на заседание бюро Национального собрания.Однако многие против запретов. "Когда вы буквально сидите взаперти на протяжении двух недель, в постоянном стрессе, стаканчик-другой позволят расслабиться", — заметил кто-то из депутатов.Некоторые считают, что все это вполне в традициях французского парламента. "У меня пятый депутатский срок, и связанные с алкоголем инциденты были всегда", — говорит один из парламентариев.Другой ссылается на специфику работы: мол, когда ездишь в регионы, у тебя по пять встреч в день, и везде тебе предлагают выпить."Не нужно закрывать буфет! В условиях очень бурных заседаний это единственное место, огражденное от политических баталий, где можно вздохнуть спокойно и поболтать с коллегами", — добавляет третий.Массовый протестНе все снимают напряжение алкоголем. Так, министр труда Оливье Дюсопт, утомленный затянувшимися прениями, на заседании решил развлечься кроссвордом. Это вызвало ярость у депутатов, заявивших, что ключевой член правительства таким образом демонстрирует пренебрежение к мнению народных избранников по важнейшей для страны реформе. Заставили публично извиниться.Между тем намерение властей повысить пенсионный возраст натолкнулось на ожесточенный отпор общественности. Впервые за долгое время объединились все восемь крупнейших французских профсоюзов. В конце января в день массовой мобилизации против пенсионной реформы на улицы вышли от 1,2 миллиона (по данным полиции) до 2,8 миллиона человек (согласно подсчетам Всеобщей конфедерации труда).Подобных крупных акций в этом году было уже пять, очередная пройдет 7 марта. Лидер "Всеобщей конфедерации труда" Филипп Мартинез пообещал, что в этот день Франция "встанет": бастовать будут все ключевые отрасли, а на манифестациях вновь ожидается более миллиона человек. Сдаваться профсоюзы не намерены.Но не отступают и власти: несмотря на недовольство населения, они твердо настроены воплотить реформу в жизнь.

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

https://ria.ru/20230227/frantsiya-1853481208.html

корсика

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, корсика, франция, эммануэль макрон