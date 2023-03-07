https://ria.ru/20230307/finlyandiya-1856333531.html
Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства
Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства - РИА Новости, 07.03.2023
Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства
Удовлетворённость жителей Финляндии работой правительства Санны Марин находится на рекордно низком уровне - лишь 49% опрошенных оценили его работу как... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:57
2023-03-07T11:57
2023-03-07T11:57
в мире
финляндия
санна марин
антти ринне
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Удовлетворённость жителей Финляндии работой правительства Санны Марин находится на рекордно низком уровне - лишь 49% опрошенных оценили его работу как "достаточно хорошую", сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat. Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Финляндии, намечены на 2 апреля. "В настоящее время 49% финнов считают, что нынешнее правительство справляется со своей работой, по крайней мере, достаточно хорошо. С другой стороны, 44% финнов считают, что правительство справилось со своей работой довольно плохо или плохо", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля довольных избирателей снизилась, по сравнению с предыдущим опросом осенью 2022 года, на 4%. В последний раз финны были более недовольны работой правительства, чем сейчас, во время руководства Антти Ринне осенью 2019 года. Опрос проведен в интернете Kantar Public с 15 по 22 февраля, опрошено 1347 человек в возрасте достигшем права на голосование (18 лет), погрешность 2,7%.
https://ria.ru/20230304/zabastovka-1855872471.html
https://ria.ru/20230302/finlyandiya-1855407141.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, санна марин, антти ринне
В мире, Финляндия, Санна Марин, Антти Ринне
Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства
Helsingin sanomat: жители Финляндии крайне низко оценили работу правительства Санны Марин
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости.
Удовлетворённость жителей Финляндии работой правительства Санны Марин находится на рекордно низком уровне - лишь 49% опрошенных оценили его работу как "достаточно хорошую", сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat
.
Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Финляндии, намечены на 2 апреля.
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"В настоящее время 49% финнов считают, что нынешнее правительство справляется со своей работой, по крайней мере, достаточно хорошо. С другой стороны, 44% финнов считают, что правительство справилось со своей работой довольно плохо или плохо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля довольных избирателей снизилась, по сравнению с предыдущим опросом осенью 2022 года, на 4%.
В последний раз финны были более недовольны работой правительства, чем сейчас, во время руководства Антти Ринне
осенью 2019 года.
Опрос проведен в интернете Kantar Public с 15 по 22 февраля, опрошено 1347 человек в возрасте достигшем права на голосование (18 лет), погрешность 2,7%.
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