https://ria.ru/20230307/finlyandiya-1856333531.html

Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства

Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства - РИА Новости, 07.03.2023

Опрос показал, что жители Финляндии не довольны работой правительства

Удовлетворённость жителей Финляндии работой правительства Санны Марин находится на рекордно низком уровне - лишь 49% опрошенных оценили его работу как... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:57

2023-03-07T11:57

2023-03-07T11:57

в мире

финляндия

санна марин

антти ринне

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Удовлетворённость жителей Финляндии работой правительства Санны Марин находится на рекордно низком уровне - лишь 49% опрошенных оценили его работу как "достаточно хорошую", сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat. Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Финляндии, намечены на 2 апреля. "В настоящее время 49% финнов считают, что нынешнее правительство справляется со своей работой, по крайней мере, достаточно хорошо. С другой стороны, 44% финнов считают, что правительство справилось со своей работой довольно плохо или плохо", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля довольных избирателей снизилась, по сравнению с предыдущим опросом осенью 2022 года, на 4%. В последний раз финны были более недовольны работой правительства, чем сейчас, во время руководства Антти Ринне осенью 2019 года. Опрос проведен в интернете Kantar Public с 15 по 22 февраля, опрошено 1347 человек в возрасте достигшем права на голосование (18 лет), погрешность 2,7%.

https://ria.ru/20230304/zabastovka-1855872471.html

https://ria.ru/20230302/finlyandiya-1855407141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, санна марин, антти ринне