https://ria.ru/20230307/diversiya-1856486927.html
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
КГБ Белоруссии заявил о задействовании в подготовке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах недалеко от Минска агентуры... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:14
2023-03-07T19:14
2023-03-07T19:14
в мире
белоруссия
служба безопасности украины
а-50
польша
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии заявил о задействовании в подготовке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах недалеко от Минска агентуры спецслужб Польши из числа так называемых "беглых белорусов". "Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года", - цитирует агентство Белта слова заместителя начальника следственного управления КГБ республики Константина Бычка. Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html
https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html
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в мире, белоруссия, служба безопасности украины, а-50, польша
В мире, Белоруссия, Служба безопасности Украины, А-50, Польша
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
КГБ Белоруссии заявил о причастности агентуры спецслужб Польши к диверсии против А-50
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии заявил о задействовании в подготовке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах недалеко от Минска агентуры спецслужб Польши из числа так называемых "беглых белорусов".
"Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года", - цитирует агентство Белта слова заместителя начальника следственного управления КГБ республики Константина Бычка.
Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом
россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ
, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ
произвести замену самолета.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом