https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html

Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50

Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50 - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:43

2023-03-07T12:43

2023-03-07T13:02

а-50

специальная военная операция на украине

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

украина

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg

МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт."Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - цитирует Лукашенко пресс-служба.По его словам, готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", - рассказал белорусский президент.Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Он подчеркнул, что начало этой истории было положено восемь месяцев или полгода назад в Киеве.

https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html

белоруссия

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

а-50, безопасность, белоруссия, александр лукашенко, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины