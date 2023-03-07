Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50
Лукашенко заявил о причастности завербованного жителя Крыма к попытке диверсии против А-50
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.
"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
По его словам, готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", - рассказал белорусский президент.
Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Он подчеркнул, что начало этой истории было положено восемь месяцев или полгода назад в Киеве.