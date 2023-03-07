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Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 07.03.2023 (обновлено: 13:02 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html
Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50
Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:43
2023-03-07T13:02
а-50
специальная военная операция на украине
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
украина
россия
республика крым
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт."Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - цитирует Лукашенко пресс-служба.По его словам, готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", - рассказал белорусский президент.Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Он подчеркнул, что начало этой истории было положено восемь месяцев или полгода назад в Киеве.
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
белоруссия
украина
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а-50, безопасность, белоруссия, александр лукашенко, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины
А-50, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба безопасности Украины
Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50

Лукашенко заявил о причастности завербованного жителя Крыма к попытке диверсии против А-50

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что к попытке диверсии против базирующегося на аэродроме под Минском российского самолета А-50 причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.
"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
По его словам, готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", - рассказал белорусский президент.
Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Он подчеркнул, что начало этой истории было положено восемь месяцев или полгода назад в Киеве.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
2 марта, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеА-50БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба безопасности Украины
 
 
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