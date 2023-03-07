https://ria.ru/20230307/dezertirstvo-1856379450.html

На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ

На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ - РИА Новости, 07.03.2023

На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании экс-сотрудника Службы безопасности Украины, который более восьми лет скрывался от следствия по делу о... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:51

2023-03-07T13:51

2023-03-07T13:51

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании экс-сотрудника Службы безопасности Украины, который более восьми лет скрывался от следствия по делу о дезертирстве. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали в Киеве бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который более 8 лет скрывался от следствия по делу о дезертирстве. В 2014 году после российского вторжения в Луганскую область фигурант не выполнил приказ руководства по передислокации и остался во временно оккупированном городе Алчевске", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. По информации ведомства, через время бывший сотрудник СБУ выехал на Украину и скрывался от следствия. "Сейчас фигурант проверяется на причастность к сотрудничеству с представителями РФ и… ЛНР. Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в дезертирстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - добавили в госбюро расследований.

https://ria.ru/20230227/sbu-1854614949.html

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