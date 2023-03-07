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На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ
На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ - РИА Новости, 07.03.2023
На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании экс-сотрудника Службы безопасности Украины, который более восьми лет скрывался от следствия по делу о... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:51
2023-03-07T13:51
2023-03-07T13:51
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луганская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании экс-сотрудника Службы безопасности Украины, который более восьми лет скрывался от следствия по делу о дезертирстве. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали в Киеве бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который более 8 лет скрывался от следствия по делу о дезертирстве. В 2014 году после российского вторжения в Луганскую область фигурант не выполнил приказ руководства по передислокации и остался во временно оккупированном городе Алчевске", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. По информации ведомства, через время бывший сотрудник СБУ выехал на Украину и скрывался от следствия. "Сейчас фигурант проверяется на причастность к сотрудничеству с представителями РФ и… ЛНР. Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в дезертирстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - добавили в госбюро расследований.
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в мире, украина, луганская область, служба безопасности украины, киев
В мире, Украина, Луганская область, Служба безопасности Украины, Киев
На Украине по обвинению в дезертирстве задержали экс-сотрудника СБУ
ГБР Украины сообщило о задержании экс-сотрудника СБУ по обвинению в дезертирстве