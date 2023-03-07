https://ria.ru/20230307/desantniki-1856269577.html

Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА

Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА - РИА Новости, 07.03.2023

Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА

Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:16

2023-03-07T07:16

2023-03-07T09:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага". "Из крайних целей была поражена "Лелека-100", мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию", - сказал военнослужащий. По его словам, задача подразделения - прикрытие парашютно-десантного батальона от атак с воздуха, наблюдение за обстановкой. "Работаем комплексом ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Верба", - сообщил зенитчик.

https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html

https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html

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Российский десантник об уничтожении украинского беспилотника "Лелек-100" Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100". Об этом, а также о своей работе РИА Новости рассказал старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага". 2023-03-07T07:16 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика