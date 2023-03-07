https://ria.ru/20230307/desantniki-1856269577.html
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА - РИА Новости, 07.03.2023
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА
Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:16
2023-03-07T07:16
2023-03-07T09:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага". "Из крайних целей была поражена "Лелека-100", мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию", - сказал военнослужащий. По его словам, задача подразделения - прикрытие парашютно-десантного батальона от атак с воздуха, наблюдение за обстановкой. "Работаем комплексом ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Верба", - сообщил зенитчик.
https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html
https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856277124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_19311746753339294bc46eaffc4fc95f.jpg
Российский десантник об уничтожении украинского беспилотника "Лелек-100"
Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100". Об этом, а также о своей работе РИА Новости рассказал старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага".
2023-03-07T07:16
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА
Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100"
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага".
"Из крайних целей была поражена "Лелека-100", мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию", - сказал военнослужащий.
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
По его словам, задача подразделения - прикрытие парашютно-десантного батальона от атак с воздуха, наблюдение за обстановкой.
"Работаем комплексом ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Верба", - сообщил зенитчик.
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