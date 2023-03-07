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Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 07.03.2023 (обновлено: 09:19 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/desantniki-1856269577.html
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА - РИА Новости, 07.03.2023
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА
Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:16
2023-03-07T09:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага". "Из крайних целей была поражена "Лелека-100", мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию", - сказал военнослужащий. По его словам, задача подразделения - прикрытие парашютно-десантного батальона от атак с воздуха, наблюдение за обстановкой. "Работаем комплексом ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Верба", - сообщил зенитчик.
https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html
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Российский десантник об уничтожении украинского беспилотника "Лелек-100"
Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100". Об этом, а также о своей работе РИА Новости рассказал старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага".
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские десантники сбили в ЛНР украинский разведывательный БПЛА

Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага".
"Из крайних целей была поражена "Лелека-100", мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию", - сказал военнослужащий.
Работаем точно, аккуратно – десантник о поражении из минометов пехоты противника в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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По его словам, задача подразделения - прикрытие парашютно-десантного батальона от атак с воздуха, наблюдение за обстановкой.
"Работаем комплексом ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Верба", - сообщил зенитчик.
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Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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