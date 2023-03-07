https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html

Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России

Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России - РИА Новости, 07.03.2023

Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России

Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:43

2023-03-07T10:43

2023-03-07T10:43

россия

украина

москва

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/25/1495072561_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_ee94e9b48a7365179c2f21299092d4d9.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных сил Российской Федерации. С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления... "наемничество", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина, проходивший ранее срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик, планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете. Задержанный дал признательные показания. В УФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, как и за вербовку, обучение, финансирование наемника, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, вооруженные силы украины, происшествия