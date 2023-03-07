https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России - РИА Новости, 07.03.2023
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:43
2023-03-07T10:43
2023-03-07T10:43
россия
украина
москва
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных сил Российской Федерации. С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления... "наемничество", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина, проходивший ранее срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик, планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете. Задержанный дал признательные показания. В УФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, как и за вербовку, обучение, финансирование наемника, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html
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РИА Новости
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россия, украина, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
Иностранца, планировавшего применить навыки мотострелка на Украине, депортируют из России
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ
против Вооруженных сил Российской Федерации. С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления... "наемничество", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении.
"Нам приказали сделать это ". В чем признались пленные азовцы
Отмечается, что мужчина, проходивший ранее срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик, планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете. Задержанный дал признательные показания.
В УФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, как и за вербовку, обучение, финансирование наемника, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ