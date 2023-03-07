Рейтинг@Mail.ru
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России - РИА Новости, 07.03.2023
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:43
2023-03-07T10:43
россия
украина
москва
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/25/1495072561_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_ee94e9b48a7365179c2f21299092d4d9.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных сил Российской Федерации. С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления... "наемничество", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина, проходивший ранее срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик, планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете. Задержанный дал признательные показания. В УФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, как и за вербовку, обучение, финансирование наемника, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/25/1495072561_224:0:1008:588_1920x0_80_0_0_4a3983f32dd851a480ccfeb44b85f10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России

Иностранца, планировавшего применить навыки мотострелка на Украине, депортируют из России

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных, его депортируют из РФ и закроют въезд в страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных сил Российской Федерации. С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления... "наемничество", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
"Нам приказали сделать это ". В чем признались пленные азовцы
24 февраля, 08:00
Отмечается, что мужчина, проходивший ранее срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик, планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете. Задержанный дал признательные показания.
В УФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, как и за вербовку, обучение, финансирование наемника, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.
Пятерым иностранным наемникам огласили обвинение за участие в военных действиях в Донбассе. Кадры из здания суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
15 августа 2022, 19:23
 
РоссияУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала