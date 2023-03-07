https://ria.ru/20230307/buryatiya-1856407899.html

Пострадавших в Бурятии туристов эвакуировали и доставили в медучреждение

Пострадавших в Бурятии туристов эвакуировали и доставили в медучреждение - РИА Новости, 07.03.2023

Пострадавших в Бурятии туристов эвакуировали и доставили в медучреждение

Спасательные работы по эвакуации пострадавших при спуске с горного перевала туристов в Окинском районе Бурятии завершены, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:51

2023-03-07T14:51

2023-03-07T15:01

туризм

происшествия

окинский район

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

туризм

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УЛАН-УДЭ, 7 мар – РИА Новости. Спасательные работы по эвакуации пострадавших при спуске с горного перевала туристов в Окинском районе Бурятии завершены, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ. Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщило, что две женщины туристической группы получили травмы при спуске с перевала "Горных Духов" в Окинском районе. Предположительно, у них были переломы бедра и ключицы. К пострадавшим в горную труднодоступную местность вечером 6 марта выдвинулись спасатели. Утром для эвакуации пострадавших из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. "На данный момент спасательные работы завершены, пострадавшие благополучно доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230307/buryatiya-1856305307.html

окинский район

иркутск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, окинский район, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, туризм