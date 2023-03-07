https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html

СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных

СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных - РИА Новости, 07.03.2023

СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных

Видео обыска в доме семьи Чекалиных, которых заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, опубликовано в телеграм-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:15

2023-03-07T10:15

2023-03-07T11:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

lamborghini

mercedes

шоубиз

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Видео обыска в доме семьи Чекалиных, которых заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, опубликовано в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей. На видео длительностью 50 секунд следователи при обыске нашли несколько российских паспортов, а также американский, валюту, дорогие ювелирные украшения. Кроме того, в гараже семьи стоят Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus. По данным сервиса Auto.ru, стоимость подержанного авто модели Urus начинается от 20 миллионов рублей. Блогер Чекалина, известная под ником Лерчик, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html

https://ria.ru/20230306/nalogi-1856211159.html

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Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов 2023-03-07T10:15 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), lamborghini, mercedes