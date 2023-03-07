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СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных - РИА Новости, 07.03.2023
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Шоубиз
 
10:15 07.03.2023 (обновлено: 11:54 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных - РИА Новости, 07.03.2023
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных
Видео обыска в доме семьи Чекалиных, которых заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, опубликовано в телеграм-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:15
2023-03-07T11:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
lamborghini
mercedes
шоубиз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Видео обыска в доме семьи Чекалиных, которых заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, опубликовано в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей. На видео длительностью 50 секунд следователи при обыске нашли несколько российских паспортов, а также американский, валюту, дорогие ювелирные украшения. Кроме того, в гараже семьи стоят Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus. По данным сервиса Auto.ru, стоимость подержанного авто модели Urus начинается от 20 миллионов рублей. Блогер Чекалина, известная под ником Лерчик, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html
https://ria.ru/20230306/nalogi-1856211159.html
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Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), lamborghini, mercedes
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Lamborghini, Mercedes, Шоубиз
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных

СК показал Lamborghini, Mercedes, паспорт США и украшения в доме блогеров Чекалиных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Видео обыска в доме семьи Чекалиных, которых заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, опубликовано в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.
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На видео длительностью 50 секунд следователи при обыске нашли несколько российских паспортов, а также американский, валюту, дорогие ювелирные украшения.
Кроме того, в гараже семьи стоят Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus. По данным сервиса Auto.ru, стоимость подержанного авто модели Urus начинается от 20 миллионов рублей.
Блогер Чекалина, известная под ником Лерчик, имеет порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)LamborghiniMercedes
 
 
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