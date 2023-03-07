https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856538915.html

В пойме реки Жужи на юге Москвы начали благоустройство

В пойме реки Жужи на юге Москвы начали благоустройство - РИА Новости, 08.03.2023

В пойме реки Жужи на юге Москвы начали благоустройство

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории в пойме реки Жужи на юге столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T09:02

2023-03-07T09:02

2023-03-08T09:24

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории в пойме реки Жужи на юге столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот проект - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь предстоит привести в порядок пространство площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. Работы пройдут в пойме реки Жужи в районе пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова, близлежащем сквере и на природной территории "Вишневый сад", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время ведется разработка траншей для прокладки сетей освещения, проводится ремонт коммуникаций в сквере вдоль улицы Академика Миллионщикова и в Савкином овраге. "В рамках работ расчистим заброшенное русло реки и обустроим вдоль берега прогулочный маршрут с удобными лавочками, в планах - сделать лестницы и мостовой переход. В пойме на левом берегу появится многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис, тренажерами и воркаутом. В парке обновят существующие и оборудуют дополнительные детские площадки", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории "Вишневого сада" проведут обрезку зеленых насаждений и высадку декоративных деревьев. По существующим протопам проложат удобные дорожки, вдоль которых организуют места для отдыха.

https://ria.ru/20230308/rekonstruktsiya-1856538143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы