https://ria.ru/20230307/bilayn-1856282026.html
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID - РИА Новости, 07.03.2023
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID
Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:00
2023-03-07T10:00
2023-03-07T10:05
технологии
билайн
вымпелком
мобильная связь
интернет
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Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии, сообщает пресс-служба оператора.Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход."С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок "логин-пароль", а главное - безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам", - сообщил руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян.Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".Реклама. Beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXMLqLERR
https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html
https://ria.ru/20230217/bilayn-1852420849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, билайн, вымпелком, мобильная связь, интернет
Технологии, Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Интернет
Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии, сообщает пресс-служба оператора.
Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход.
Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ
"С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок "логин-пароль", а главное - безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам", - сообщил руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян.
Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".
erid: 4CQwVszH9pSXMLqLERR
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