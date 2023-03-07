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Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID - РИА Новости, 07.03.2023
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10:00 07.03.2023 (обновлено: 10:05 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/bilayn-1856282026.html
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID - РИА Новости, 07.03.2023
Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID
Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:00
2023-03-07T10:05
технологии
билайн
вымпелком
мобильная связь
интернет
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Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии, сообщает пресс-служба оператора.Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход."С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок "логин-пароль", а главное - безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам", - сообщил руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян.Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".Реклама. Beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXMLqLERR
https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html
https://ria.ru/20230217/bilayn-1852420849.html
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технологии, билайн, вымпелком, мобильная связь, интернет
Технологии, Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Интернет

Билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
Билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через сервис Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии, сообщает пресс-служба оператора.
Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход.
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"С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок "логин-пароль", а главное - безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам", - сообщил руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян.
Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".
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erid: 4CQwVszH9pSXMLqLERR
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