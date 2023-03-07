https://ria.ru/20230307/bezhentsy-1856262253.html

Украинцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии

Украинцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии - РИА Новости, 07.03.2023

Украинцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии

Украинские беженцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии из-за бюрократической волокиты местного правительства, связанной с регистрацией ввезенных с... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:16

2023-03-07T03:16

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Украинские беженцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии из-за бюрократической волокиты местного правительства, связанной с регистрацией ввезенных с Украины автомобилей, пишет Express.Как говорится в статье, прибывшие на своих автомобилях украинцы оказываются перед выбором: возвращать свои машины обратно на Украину или тратить тысячи фунтов стерлингов для их легализации в Британии.Беженка Татьяна Архипова заявила изданию, что была вынуждена вернуть свою машину на Украину, хотя изначально ей обещали временное разрешение на въезд на автомобиле сроком на три года. Однако впоследствии женщине сообщили, что это "ошибка", так как разрешение действует только полгода, и что ей необходимо сделать перерегистрацию, которая подразумевает приведение ее машины к британским стандартам.По словам Архиповой, для этого она должна была поменять фары, противотуманные фонари, что оказалось "дорого", при этом выяснилось, что никто не знает, как вернуть машину на Украину после смены регистрации на британскую. В результате украинка вернула свое транспортное средство на родину, после чего приехала в Британию на автомобиле мужа на "новый" шестимесячный срок.Как пишет Express, такая ситуация "привела в ярость" местных проукраинских активистов, которые потребовали, чтобы с беженцами обращались так же, как с другими временными резидентами, которые могут не перерегистрировать свои машины. Один из них на условиях анонимности заявил изданию, что к украинцам регулирующие органы относятся по-другому, и что им предложили самим приводить свои автомобили к британским стандартам.Согласно опросам, проведенным среди украинцев, многие беженцы были вынуждены самостоятельно модифицировать свои машины под местные стандарты, что стоило "сотни или тысячи фунтов стерлингов".

https://ria.ru/20230225/bezhentsy-1854213117.html

https://ria.ru/20230130/problema-1848288883.html

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