https://ria.ru/20230307/belorussiya-1856345674.html

В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50

В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023

В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50

В Белоруссии задержали россиянина, завербованного СБУ для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, об этом сообщил президент республики... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:35

2023-03-07T12:35

2023-03-07T13:58

в мире

белоруссия

а-50

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина, завербованного СБУ для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.Мужчину задержали с пособниками, их было более 20 человек.Как отметил белорусский президент, при подготовке операции использовались "самые высокие технологии", вплоть до "созданной ЦРУ программы для контроля за исполнителем"."То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", — добавил Лукашенко.По его словам, сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.В Сети появлялись видео с пролетом дрона над аэродромом. На белорусском государственном телевидении также озвучивалась информация об атаке, которую приписывали оппозиции, однако впоследствии там же опубликовали ролик с бортом без видимых повреждений.

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856371267.html

https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, а-50, александр лукашенко