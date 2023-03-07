https://ria.ru/20230307/belorussiya-1856345674.html
В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50
В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50
В Белоруссии задержали россиянина, завербованного СБУ для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, об этом сообщил президент республики... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:35
2023-03-07T12:35
2023-03-07T13:58
в мире
белоруссия
а-50
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина, завербованного СБУ для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.Мужчину задержали с пособниками, их было более 20 человек.Как отметил белорусский президент, при подготовке операции использовались "самые высокие технологии", вплоть до "созданной ЦРУ программы для контроля за исполнителем"."То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", — добавил Лукашенко.По его словам, сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.В Сети появлялись видео с пролетом дрона над аэродромом. На белорусском государственном телевидении также озвучивалась информация об атаке, которую приписывали оппозиции, однако впоследствии там же опубликовали ролик с бортом без видимых повреждений.
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856371267.html
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_7fd8822a62be18108347b2540586cf68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, а-50, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, А-50, Александр Лукашенко
В Белоруссии задержали диверсанта, готовившего атаку на самолет А-50
Лукашенко: в Белоруссии задержали диверсанта, пытавшегося подорвать самолет А-50
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
В Белоруссии задержали россиянина, завербованного СБУ для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, об этом сообщил
президент республики Александр Лукашенко.
«
"Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Мужчину задержали с пособниками, их было более 20 человек.
Как отметил белорусский президент, при подготовке операции использовались "самые высокие технологии", вплоть до "созданной ЦРУ программы для контроля за исполнителем".
"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован на нашу территорию", — добавил Лукашенко.
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты, возможно, тысячи силовиков
По его словам, сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, был задействован в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля этого года.
В Сети появлялись видео с пролетом дрона над аэродромом. На белорусском государственном телевидении также озвучивалась информация об атаке, которую приписывали оппозиции, однако впоследствии там же опубликовали ролик с бортом без видимых повреждений.
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция