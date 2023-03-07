https://ria.ru/20230307/bayden-1856264440.html
Американцы заподозрили неладное после заявления жены Байдена
Американцы заподозрили неладное после заявления жены Байдена - РИА Новости, 07.03.2023
Американцы заподозрили неладное после заявления жены Байдена
Читатели издания New York Post негативно отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл о когнитивном тестировании ее мужа. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T04:36
2023-03-07T04:36
2023-03-07T04:36
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Читатели издания New York Post негативно отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл о когнитивном тестировании ее мужа.Как заявила первая леди США в интервью CNN, ее супруг не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для претендентов на высший пост в возрасте старше 75 лет. Автором данной идеи является экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли, которая намерена участвовать в президентских выборах 2024 года."Что ж, прохождение теста положило бы конец всем сомнениям, не так ли? Люди, которым есть, что скрывать, прилагают все усилия, чтобы сделать это", - написал пользователь paul vincent zecchino."Тот факт, что даже она предпринимает такие "антикризисные меры", означает, что с "большим парнем" (прозвище Байдена. – ред.) что-то серьезное, очень серьезное", - предположил SniffMyNeck."Псевдодоктор Джилл заявляет: "Посмотрите на этого человека (Байдена. – ред.), посмотрите, что он делает". Уже одно это является стопроцентным предлогом для проверки его компетентности", - выразил мнение OnTheScene."Конечно, Байден никогда не станет проходить тест на компетентность, потому что у тестов есть результаты - они проходятся или проваливаются. Мы знаем, какими будут результаты его тестов", - заметил JOE CACHE."Джилл уже знает результат этого теста", - заявил Scott undefined."Она боится, что его признают некомпетентным, и тогда она потеряет статус первой леди и жилые помещения в Белом доме", - предположил PCN56."Он бы и 15 лет назад не прошел ни одного (теста. – ред.), не говоря уже о сегодняшнем дне!" – добавил Chip Cyplik.
https://ria.ru/20230306/bayden-1856252840.html
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, никки хейли
В мире, США, Джо Байден, Джилл Байден, Никки Хейли
Американцы заподозрили неладное после заявления жены Байдена
Читатели NYP раскритиковали жену Джо Байдена за слова о когнитивном тесте для мужа
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Читатели издания New York Post негативно отреагировали
на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл о когнитивном тестировании ее мужа.
Как заявила первая леди США в интервью CNN, ее супруг не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для претендентов на высший пост в возрасте старше 75 лет. Автором данной идеи является экс-губернатор Южной Каролины
и экс-представитель США в ООН Никки Хейли
, которая намерена участвовать в президентских выборах 2024 года.
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"Что ж, прохождение теста положило бы конец всем сомнениям, не так ли? Люди, которым есть, что скрывать, прилагают все усилия, чтобы сделать это", - написал пользователь paul vincent zecchino.
"Тот факт, что даже она предпринимает такие "антикризисные меры", означает, что с "большим парнем" (прозвище Байдена. – ред.) что-то серьезное, очень серьезное", - предположил SniffMyNeck.
"Псевдодоктор Джилл заявляет: "Посмотрите на этого человека (Байдена. – ред.), посмотрите, что он делает". Уже одно это является стопроцентным предлогом для проверки его компетентности", - выразил мнение OnTheScene.
"Конечно, Байден никогда не станет проходить тест на компетентность, потому что у тестов есть результаты - они проходятся или проваливаются. Мы знаем, какими будут результаты его тестов", - заметил JOE CACHE.
"Джилл уже знает результат этого теста", - заявил Scott undefined.
"Она боится, что его признают некомпетентным, и тогда она потеряет статус первой леди и жилые помещения в Белом доме", - предположил PCN56.
"Он бы и 15 лет назад не прошел ни одного (теста. – ред.), не говоря уже о сегодняшнем дне!" – добавил Chip Cyplik.
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