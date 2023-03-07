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СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 07.03.2023 (обновлено: 21:41 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856499002.html
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:39
2023-03-07T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
краматорск
донбасс
владимир зеленский
ллойд остин
валерий залужный
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление на другие крупные города Донбасса. В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. "Мы понимаем, что после Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) они (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) это будет открытая дорога в другие города… на донецком направлении", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856492984.html
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html
артемовск
краматорск
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в мире, артемовск, краматорск, донбасс, владимир зеленский, ллойд остин, валерий залужный, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Краматорск, Донбасс, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск

Зеленский заявил, что уход ВСУ из Артемовска откроет России путь к другим городам Донбасса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление на другие крупные города Донбасса.
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
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"Мы понимаем, что после Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) они (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) это будет открытая дорога в другие города… на донецком направлении", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКраматорскДонбассВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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