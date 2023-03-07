https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856499002.html
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:39
2023-03-07T20:39
2023-03-07T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
краматорск
донбасс
владимир зеленский
ллойд остин
валерий залужный
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление на другие крупные города Донбасса. В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. "Мы понимаем, что после Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) они (российские войска) могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) это будет открытая дорога в другие города… на донецком направлении", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856492984.html
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
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