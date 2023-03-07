https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:53
2023-03-07T12:53
2023-03-07T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Шойгу: контроль над Артемовском позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ