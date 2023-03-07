https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html

Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском - РИА Новости, 07.03.2023

Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:53

2023-03-07T12:53

2023-03-07T12:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html

россия

артемовск

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, артемовск, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр