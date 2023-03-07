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Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:53
2023-03-07T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
россия
артемовск
украина
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безопасность, россия, артемовск, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Шойгу: контроль над Артемовском позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российские силы контролируют почти половину Артемовска
Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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