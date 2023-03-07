https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856329763.html
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:49
2023-03-07T11:49
2023-03-07T11:49
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Учитывая потери украинских вооруженных сил – ежедневно это сотни человек, – удерживать город, на мой взгляд, невыгодно. Они стараются бросать резервы, готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Артемовске сейчас находится группировка украинских войск до 10 тысяч человек. "Они отчаянно бьются там. Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно – бои за город идут очень жестокие", - добавил Гагин. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
Советник Пушилина Гагин: ВСУ подтягивают резервы в Артемовск и ведут жестокие бои