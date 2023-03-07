https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856329763.html

Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск

Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск

Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:49

2023-03-07T11:49

2023-03-07T11:49

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Учитывая потери украинских вооруженных сил – ежедневно это сотни человек, – удерживать город, на мой взгляд, невыгодно. Они стараются бросать резервы, готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Артемовске сейчас находится группировка украинских войск до 10 тысяч человек. "Они отчаянно бьются там. Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно – бои за город идут очень жестокие", - добавил Гагин. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр