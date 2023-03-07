Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856329763.html
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:49
2023-03-07T11:49
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0426932576fda4b2fcea4fcad15fe372.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Учитывая потери украинских вооруженных сил – ежедневно это сотни человек, – удерживать город, на мой взгляд, невыгодно. Они стараются бросать резервы, готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Артемовске сейчас находится группировка украинских войск до 10 тысяч человек. "Они отчаянно бьются там. Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно – бои за город идут очень жестокие", - добавил Гагин. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe8e84b4dae288f64d06fdc1c65a533e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск

Советник Пушилина Гагин: ВСУ подтягивают резервы в Артемовск и ведут жестокие бои

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на большие потери в Артемовске, украинское командование отправляет все новые подкрепления, в городе идут жестокие бои, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Учитывая потери украинских вооруженных сил – ежедневно это сотни человек, – удерживать город, на мой взгляд, невыгодно. Они стараются бросать резервы, готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Артемовске сейчас находится группировка украинских войск до 10 тысяч человек.
"Они отчаянно бьются там. Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно – бои за город идут очень жестокие", - добавил Гагин.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российские силы контролируют почти половину Артемовска
10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала