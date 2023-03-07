https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html

Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российские силы контролируют почти половину Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023

Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:53

2023-03-07T10:53

2023-03-07T11:38

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин."Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска", — сказал он.По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией, а распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как отмечал Гагин накануне, в городе остаются около десяти тысяч солдат ВСУ. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее назвал ситуацию в Артемовске критической. В то же время в понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html

артемовск

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артемовск