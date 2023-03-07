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Российские силы контролируют почти половину Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 07.03.2023 (обновлено: 11:38 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856298706.html
Российские силы контролируют почти половину Артемовска
Российские силы контролируют почти половину Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023
Российские силы контролируют почти половину Артемовска
Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:53
2023-03-07T11:38
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин."Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска", — сказал он.По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией, а распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как отмечал Гагин накануне, в городе остаются около десяти тысяч солдат ВСУ. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее назвал ситуацию в Артемовске критической. В то же время в понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html
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артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Советник Пушилина Гагин: российские силы контролируют почти половину Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют почти половину Артемовска, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска", — сказал он.
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По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией, а распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как отмечал Гагин накануне, в городе остаются около десяти тысяч солдат ВСУ.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее назвал ситуацию в Артемовске критической. В то же время в понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск
 
 
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