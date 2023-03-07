https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856264600.html

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ стреляли по мирным людям

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ стреляли по мирным людям - РИА Новости, 07.03.2023

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ стреляли по мирным людям

Украинские военные в Артемовске часто стреляли по мирным жителям из пулеметов, причем без всяких причин, в том числе когда люди выходили набрать воды,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T04:36

2023-03-07T04:36

2023-03-07T09:22

специальная военная операция на украине

ян гагин

валерий залужный

евгений пригожин

украина

артемовск

донецкая народная республика

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске часто стреляли по мирным жителям из пулеметов, причем без всяких причин, в том числе когда люди выходили набрать воды, рассказали РИА Новости трое эвакуированных из города, в том числе один раненый в результате пулеметной стрельбы.Бойцы группы "Вагнер", занимающие Артемовск, помогают мирным гражданам выбраться на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк доставили группу жителей из Артемовска, среди них был Александр Брежнев, попавший под пулеметный огонь украинского бронетранспортера в конце января."Я шел по улице, и БТР стоял в 100-150 метрах от меня, сделал выстрел. Потом, видно, (экипаж) увидел меня и открыл пулеметный огонь по мне. Я убегал, и все равно зацепила меня пуля. Ранили в ногу — большой палец, первый, и второй палец правой ноги. По касательной прошло, зацепило немного жилы, и перелом пальца", - сказал раненый, уточнив, что произошло это 30 января.Сразу после ранения Александр спрятался в подвале, откуда звал на помощь. "Я очень кричал, было больно, но никто не пришел… Боялся выходить, а нашел меня русский солдат, россиянин", - добавил собеседник агентства.По его словам, бойцы группы "Вагнер", освобождающие Артемовск, оказали ему первую медицинскую помощь, промыли рану и вывезли в безопасный район на подконтрольную России территорию, в город Первомайск в ЛНР, где в местном госпитале его прооперировали.Другой эвакуированный из Артемовска, 60-летний Владимир Шатунов рассказал, что украинские солдаты стреляли по людям, когда те выбирались из подвалов, где прятались."Это хуже фашизма, издевались (украинские военные) над людьми. В подвале люди жили… Выходили из них и в них (мирных жителей) из пулемётов стреляли", - сказал Шатунов.Ещё один житель Артемовска Евгений Микитенко тоже был свидетелем того, как украинские войска без всякой причины открывали пулеметный огонь по мирным гражданам, когда те выходили набрать воды."У нас были такие случаи: речка, двое идут за водой. Стоит пулеметный расчет украинский. Вот, они (украинские военные) видят прекрасно (что идут гражданские), но мы туда не ходили, не рисковали. Кто отпетый — ходил, (украинские военные) стреляли, косили. Падали люди, бежали оттуда, ползком, им не давали воды набрать", - сказал Микитенко.Он уточнил, что такое происходило в районах Мясокомбинат и Забахмутка, где в основном частные жилые дома."В одного попали, руку раздробило. Водички пошел набрать", - рассказал он про знакомого пострадавшего.Ранее жители Артемовска рассказывали РИА Новости, что по мирным жителям города прицельно стреляли и украинские снайперы, в результате гибли люди.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html

https://ria.ru/20230305/lisichansk-1855997994.html

https://ria.ru/20230306/obstrel-1856218519.html

https://ria.ru/20230306/eskalatsiya-1856098675.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

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Жители Артемовска об украинских боевиках, стрелявших по мирному населению из пулеметов Украинские боевики в Артёмовске часто стреляли по мирным жителям из пулемётов, причём без всяких причин, в том числе когда люди выходили набрать воды, рассказали РИА Новости трое эвакуированных из города. 2023-03-07T04:36 true PT2M06S

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ян гагин, валерий залужный, евгений пригожин, украина, артемовск, донецкая народная республика, верховная рада украины, bild