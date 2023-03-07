Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска
Командир ВСУ Ярославский заявил об угрозе Краматорску в случае отступления из Артемовска
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
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"Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие. Не факт, что они (российские военные — ред.) остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там", - сказал Ярославский в эфире телеканала "Рада".
Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров 5 марта сообщала, что в районе Артемовска в последние месяцы разгромлены ряд наиболее подготовленных украинских подразделений.
Позднее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
При этом в субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.