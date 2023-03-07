https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html

Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска

Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023

Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска

Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:22

2023-03-07T02:22

2023-03-07T04:02

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

валерий залужный

владимир зеленский

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров 5 марта сообщала, что в районе Артемовска в последние месяцы разгромлены ряд наиболее подготовленных украинских подразделений.Позднее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. При этом в субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856237445.html

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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артемовск, украина, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, bild