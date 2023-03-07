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Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 07.03.2023 (обновлено: 04:02 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html
Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска
Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска - РИА Новости, 07.03.2023
Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска
Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T02:22
2023-03-07T04:02
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
валерий залужный
владимир зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров 5 марта сообщала, что в районе Артемовска в последние месяцы разгромлены ряд наиболее подготовленных украинских подразделений.Позднее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. При этом в субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856237445.html
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артемовск
украина
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артемовск, украина, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Bild
Украинский командир испугался последствий отступления из Артемовска

Командир ВСУ Ярославский заявил об угрозе Краматорску в случае отступления из Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Города, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР (украинское название Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что украинские потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
«

"Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие. Не факт, что они (российские военные — ред.) остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там", - сказал Ярославский в эфире телеканала "Рада".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров 5 марта сообщала, что в районе Артемовска в последние месяцы разгромлены ряд наиболее подготовленных украинских подразделений.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска
Вчера, 20:25
Позднее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
При этом в субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Подоляк заявил о консенсусе в украинских войсках по обороне Артемовска
Вчера, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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