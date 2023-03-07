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Алаудинов заявил, что возвращается на передовую - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 07.03.2023 (обновлено: 11:58 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/alaudinov-1856291940.html
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую - РИА Новости, 07.03.2023
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что возвращается на передовую, пройдя лечение после... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:20
2023-03-07T11:58
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что возвращается на передовую, пройдя лечение после попытки отравления.Он уточнил, что пока не восстановился полностью, потому что на это нужно время.Он поблагодарил медиков, оказавших ему помощь.В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали.
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
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общество, здоровье - общество, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня), Луганская Народная Республика
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую

Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после лечения

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что возвращается на передовую, пройдя лечение после попытки отравления.
Он уточнил, что пока не восстановился полностью, потому что на это нужно время.
«
"Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо. Лечиться будем на ходу", — добавил Алаудинов.
Он поблагодарил медиков, оказавших ему помощь.
В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали.
Командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
15 февраля, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная Республика
 
 
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