https://ria.ru/20230307/alaudinov-1856291940.html
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую - РИА Новости, 07.03.2023
Алаудинов заявил, что возвращается на передовую
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что возвращается на передовую, пройдя лечение после... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:20
2023-03-07T10:20
2023-03-07T11:58
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что возвращается на передовую, пройдя лечение после попытки отравления.Он уточнил, что пока не восстановился полностью, потому что на это нужно время.Он поблагодарил медиков, оказавших ему помощь.В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали.
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алаудинов заявил, что возвращается на передовую
Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после лечения