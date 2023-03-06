https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года - РИА Новости, 06.03.2023
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года
С начала 2020 года по итогам проведения торгов бизнес купил у столицы более 40 отдельных зданий, из которых 33 – с участками, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:18
2023-03-06T11:18
2023-03-06T11:18
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала 2020 года по итогам проведения торгов бизнес купил у столицы более 40 отдельных зданий, из которых 33 – с участками, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам торгов у города купили 42 отдельно стоящих здания общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Инвесторы могут использовать эти объекты недвижимости под офисы, магазины, автомастерские и иные цели. Большинство объектов приобретены вместе с земельными участками общей площадью 6,1 гектара", - отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются здания в центре столицы. За три года у города было куплено девять таких объектов общей площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров. На втором месте – восток города (семь зданий общей площадью более 2,4 тысячи квадратных метров), на третьем - Юго-Восточный административный округ (пять зданий общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров).Ефимов уточнил, что в 2022 году было куплено 9 зданий общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, а с начала 2023 года – еще 5 объектов общей площадью 46,5 тысячи квадратных метров. Самое большое здание площадью 15,6 тысячи квадратных метров находится на юго-западе столицы в Чечерском проезде, самое маленькое площадью 27,9 квадратного метра - на Западной улице в ВАО.Ранее сообщалось, что власти Москвы провели роуд-шоу для инвесторов, где представили пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год".
https://ria.ru/20230227/stroitelstvo-1854499773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала 2020 года по итогам проведения торгов бизнес купил у столицы более 40 отдельных зданий, из которых 33 – с участками, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам торгов у города купили 42 отдельно стоящих здания общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Инвесторы могут использовать эти объекты недвижимости под офисы, магазины, автомастерские и иные цели. Большинство объектов приобретены вместе с земельными участками общей площадью 6,1 гектара", - отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются здания в центре столицы. За три года у города было куплено девять таких объектов общей площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров. На втором месте – восток города (семь зданий общей площадью более 2,4 тысячи квадратных метров), на третьем - Юго-Восточный административный округ (пять зданий общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров).
Ефимов
уточнил, что в 2022 году было куплено 9 зданий общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, а с начала 2023 года – еще 5 объектов общей площадью 46,5 тысячи квадратных метров. Самое большое здание площадью 15,6 тысячи квадратных метров находится на юго-западе столицы в Чечерском проезде, самое маленькое площадью 27,9 квадратного метра - на Западной улице в ВАО.
Ранее сообщалось, что власти Москвы провели роуд-шоу для инвесторов, где представили пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год".
Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов