https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года - РИА Новости, 06.03.2023

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года

С начала 2020 года по итогам проведения торгов бизнес купил у столицы более 40 отдельных зданий, из которых 33 – с участками, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:18

2023-03-06T11:18

2023-03-06T11:18

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала 2020 года по итогам проведения торгов бизнес купил у столицы более 40 отдельных зданий, из которых 33 – с участками, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам торгов у города купили 42 отдельно стоящих здания общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Инвесторы могут использовать эти объекты недвижимости под офисы, магазины, автомастерские и иные цели. Большинство объектов приобретены вместе с земельными участками общей площадью 6,1 гектара", - отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются здания в центре столицы. За три года у города было куплено девять таких объектов общей площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров. На втором месте – восток города (семь зданий общей площадью более 2,4 тысячи квадратных метров), на третьем - Юго-Восточный административный округ (пять зданий общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров).Ефимов уточнил, что в 2022 году было куплено 9 зданий общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, а с начала 2023 года – еще 5 объектов общей площадью 46,5 тысячи квадратных метров. Самое большое здание площадью 15,6 тысячи квадратных метров находится на юго-западе столицы в Чечерском проезде, самое маленькое площадью 27,9 квадратного метра - на Западной улице в ВАО.Ранее сообщалось, что власти Москвы провели роуд-шоу для инвесторов, где представили пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год".

https://ria.ru/20230227/stroitelstvo-1854499773.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость