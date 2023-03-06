Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ
Рогов сообщил о помощи жителей города Запорожье в корректировке ударов по объектам ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас. Запорожье однозначно будет освобожден. Они (киевские власти – ред.) четко понимают, что город будет освобожден, они четко понимают, что удержаться в городе у них не получится. Запорожье для них - отрезанный ломоть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Запорожье - русский город. Все это прекрасно знают. Таким он был, таким он остается в условиях оккупации режимом Зеленского, и таким он будет и дальше. Запорожцы ждут освобождения", - добавил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.