https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856110962.html

Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ

Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023

Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ

Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:56

2023-03-06T12:56

2023-03-06T12:57

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас. Запорожье однозначно будет освобожден. Они (киевские власти – ред.) четко понимают, что город будет освобожден, они четко понимают, что удержаться в городе у них не получится. Запорожье для них - отрезанный ломоть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live"."Запорожье - русский город. Все это прекрасно знают. Таким он был, таким он остается в условиях оккупации режимом Зеленского, и таким он будет и дальше. Запорожцы ждут освобождения", - добавил он.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр