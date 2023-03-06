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Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 06.03.2023 (обновлено: 12:57 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856110962.html
Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ
Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ
Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:56
2023-03-06T12:57
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас. Запорожье однозначно будет освобожден. Они (киевские власти – ред.) четко понимают, что город будет освобожден, они четко понимают, что удержаться в городе у них не получится. Запорожье для них - отрезанный ломоть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live"."Запорожье - русский город. Все это прекрасно знают. Таким он был, таким он остается в условиях оккупации режимом Зеленского, и таким он будет и дальше. Запорожцы ждут освобождения", - добавил он.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жители Запорожья помогают корректировать удары по объектам ВСУ

Рогов сообщил о помощи жителей города Запорожье в корректировке ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Жители города Запорожье ждут прихода российской армии и помогают корректировать удары по украинским военным объектам, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас. Запорожье однозначно будет освобожден. Они (киевские власти – ред.) четко понимают, что город будет освобожден, они четко понимают, что удержаться в городе у них не получится. Запорожье для них - отрезанный ломоть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Запорожье - русский город. Все это прекрасно знают. Таким он был, таким он остается в условиях оккупации режимом Зеленского, и таким он будет и дальше. Запорожцы ждут освобождения", - добавил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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