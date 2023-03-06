https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856079968.html
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма - РИА Новости, 06.03.2023
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
Город Запорожье, находящийся сейчас под контролем украинских войск, будет освобожден от нацизма, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:16
2023-03-06T11:16
2023-03-06T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
запорожье
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся сейчас под контролем украинских войск, будет освобожден от нацизма, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Может быть, это будет полгода, может быть, это будет месяц, это военным решать. Запорожье будет освобождено от нацизма. Подчеркиваю, не от украинцев, потому что часто путают эти вещи", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24". В середине января Балицкий выразил надежду, что освобождение оставшейся под контролем Киева территории региона, в том числе города Запорожье, начнется весной.
https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
Балицкий заявил, что подконтрольный Киеву город Запорожье будет освобожден от нацизма