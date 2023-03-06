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Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856079968.html
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма - РИА Новости, 06.03.2023
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
Город Запорожье, находящийся сейчас под контролем украинских войск, будет освобожден от нацизма, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:16
2023-03-06T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
запорожье
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся сейчас под контролем украинских войск, будет освобожден от нацизма, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Может быть, это будет полгода, может быть, это будет месяц, это военным решать. Запорожье будет освобождено от нацизма. Подчеркиваю, не от украинцев, потому что часто путают эти вещи", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24". В середине января Балицкий выразил надежду, что освобождение оставшейся под контролем Киева территории региона, в том числе города Запорожье, начнется весной.
https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, запорожье, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Запорожье, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма

Балицкий заявил, что подконтрольный Киеву город Запорожье будет освобожден от нацизма

© Фото : Public domainЗдание городского совета Запорожья
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Public domain
Здание городского совета Запорожья. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся сейчас под контролем украинских войск, будет освобожден от нацизма, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Может быть, это будет полгода, может быть, это будет месяц, это военным решать. Запорожье будет освобождено от нацизма. Подчеркиваю, не от украинцев, потому что часто путают эти вещи", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
В середине января Балицкий выразил надежду, что освобождение оставшейся под контролем Киева территории региона, в том числе города Запорожье, начнется весной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияЗапорожьеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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