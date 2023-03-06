Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 06.03.2023 (обновлено: 04:06 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856039890.html
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.03.2023
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов
В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:56
2023-03-06T04:06
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103748/20/1037482040_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_cae055bfabdff0bd6640ea536fbb8636.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, наиболее громкими были взрывы на Правом берегу и Осипенковском микрорайоне.Ночью украинские СМИ также сообщали о похожих инцидентах в Киевской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20230306/kiev-1856036629.html
запорожье
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103748/20/1037482040_144:0:1004:645_1920x0_80_0_0_7e690280bd42b2deb65ad35913f78fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

Рогов: в подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва

© Фото : Public domainЗдание городского совета Запорожья
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«

"В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучало не менее трех взрывов. По предварительным данным - работа ПВО ВСУ по "Гераням", летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники боевиков Зеленского", — написал Рогов.

По его словам, наиболее громкими были взрывы на Правом берегу и Осипенковском микрорайоне.
Ночью украинские СМИ также сообщали о похожих инцидентах в Киевской и Днепропетровской областях.
Ночной Киев. 1 января 2023 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала