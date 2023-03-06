https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856039890.html

В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.03.2023

В Запорожье прозвучали взрывы, сообщил Рогов

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:56

2023-03-06T03:56

2023-03-06T04:06

специальная военная операция на украине

запорожье

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владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил в Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, наиболее громкими были взрывы на Правом берегу и Осипенковском микрорайоне.Ночью украинские СМИ также сообщали о похожих инцидентах в Киевской и Днепропетровской областях.

https://ria.ru/20230306/kiev-1856036629.html

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