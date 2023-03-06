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ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 06.03.2023 (обновлено: 13:57 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/vsu-1856125429.html
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:52
2023-03-06T13:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град", заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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