https://ria.ru/20230306/vsu-1856125429.html

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:52

2023-03-06T13:52

2023-03-06T13:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины