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ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:49
2023-03-06T13:49
2023-03-06T13:55
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в понедельник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, США
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 225 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населенного пункта Дачное в ДНР
уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-37.
Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине