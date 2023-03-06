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ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 06.03.2023 (обновлено: 13:55 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/vsu-1856124750.html
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:49
2023-03-06T13:55
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в понедельник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, США
ВСУ потеряли до 225 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 225 украинских военных на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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