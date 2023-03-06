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Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД - РИА Новости, 06.03.2023
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17:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856204714.html
Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД
Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД - РИА Новости, 06.03.2023
Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД
Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:44
2023-03-06T17:44
в мире
турция
сирия
россия
михаил богданов
башар асад
мевлют чавушоглу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Работаем над этим. Могу сказать, что мы договорились не раскрывать подробности до поры до времени, не так просто все, надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии", - сказал он журналистам. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции . В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии .
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856076418.html
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в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Турция, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Башар Асад, Мевлют Чавушоглу, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД

Богданов: встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Работаем над этим. Могу сказать, что мы договорились не раскрывать подробности до поры до времени, не так просто все, надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии", - сказал он журналистам.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"
Вчера, 11:04
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции . В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
В настоящее время прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии .
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова
3 марта, 09:20
 
В миреТурцияСирияРоссияМихаил БогдановБашар АсадМевлют ЧавушоглуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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