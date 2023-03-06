https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856204714.html

Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД

Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД - РИА Новости, 06.03.2023

Россия, Сирия, Турция и Иран прорабатывают встречу глав МИД

Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:44

2023-03-06T17:44

2023-03-06T17:44

в мире

турция

сирия

россия

михаил богданов

башар асад

мевлют чавушоглу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Работаем над этим. Могу сказать, что мы договорились не раскрывать подробности до поры до времени, не так просто все, надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии", - сказал он журналистам. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции . В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии .

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856076418.html

https://ria.ru/20230303/uilan-1855530242.html

турция

сирия

россия

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в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)