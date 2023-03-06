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В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов

В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов - РИА Новости, 06.03.2023

В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов

ООН надеется, что проблема с выдачей виз США российским дипломатам будет решена с принимающей стороной, заявил РИА Новости заместитель официального... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:20

2023-03-06T20:20

2023-03-06T20:20

сша

оон

россия

вашингтон (штат)

фархан хак

в мире

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ООН, 6 мар – РИА Новости. ООН надеется, что проблема с выдачей виз США российским дипломатам будет решена с принимающей стороной, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной", - сказал Хак.Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.Он попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.

https://ria.ru/20230210/kanada-1851193840.html

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сша, оон, россия, вашингтон (штат), фархан хак, в мире