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В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов - РИА Новости, 06.03.2023
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20:20 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vizy-1856236846.html
В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов
В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов - РИА Новости, 06.03.2023
В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов
ООН надеется, что проблема с выдачей виз США российским дипломатам будет решена с принимающей стороной, заявил РИА Новости заместитель официального... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:20
2023-03-06T20:20
сша
оон
россия
вашингтон (штат)
фархан хак
в мире
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ООН, 6 мар – РИА Новости. ООН надеется, что проблема с выдачей виз США российским дипломатам будет решена с принимающей стороной, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной", - сказал Хак.Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.Он попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.
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сша, оон, россия, вашингтон (штат), фархан хак, в мире
США, ООН, Россия, Вашингтон (штат), Фархан Хак, В мире
В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов

В ООН надеются на решение проблемы с выдачей американских виз для российских дипломатов

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мар – РИА Новости. ООН надеется, что проблема с выдачей виз США российским дипломатам будет решена с принимающей стороной, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Это проблема. И мы надеемся, что она будет решена с принимающей стороной", - сказал Хак.
Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.
Он попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам
10 февраля, 15:32
 
СШАООНРоссияВашингтон (штат)Фархан ХакВ мире
 
 
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