https://ria.ru/20230306/valyuta-1856221682.html
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода - РИА Новости, 06.03.2023
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода
Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 сентября— действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:45
2023-03-06T18:45
2023-03-06T20:46
экономика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 сентября— действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора.ЦБ уточнил, что все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам сохраняют свое действие.Если клиент банка открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, то он может снять с него не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность. Остальные средства можно получить в рублях.Выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту выдают в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки должны выдавать в рублях. Выплачиваемая сумма также не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу ЦБ. Банки имеют право на продажу гражданам только тех долларов и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты нет.Регулятор также указал на ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах. Выдачу наличных в указанных валютах юридическим лицам — нерезидентам не производят, по другим валютам ограничения отсутствуют.В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Тогда это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
https://ria.ru/20230117/yuani-1845514586.html
https://ria.ru/20221229/rubl-1842114756.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, евросоюз
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Евросоюз
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода
ЦБ продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 сентября— действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится
в релизе регулятора.
ЦБ уточнил, что все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам сохраняют свое действие.
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Если клиент банка открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, то он может снять с него не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность. Остальные средства можно получить в рублях.
Выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту выдают в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.
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Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки должны выдавать в рублях. Выплачиваемая сумма также не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу ЦБ. Банки имеют право на продажу гражданам только тех долларов и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты нет.
Регулятор также указал на ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах. Выдачу наличных в указанных валютах юридическим лицам — нерезидентам не производят, по другим валютам ограничения отсутствуют.
В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Тогда это решение объяснили западными санкциями: США
и ЕС
запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
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