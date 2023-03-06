https://ria.ru/20230306/valyuta-1856221682.html

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода - РИА Новости, 06.03.2023

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 сентября— действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:45

2023-03-06T18:45

2023-03-06T20:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сша

евросоюз

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 сентября— действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора.ЦБ уточнил, что все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам сохраняют свое действие.Если клиент банка открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, то он может снять с него не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность. Остальные средства можно получить в рублях.Выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту выдают в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки должны выдавать в рублях. Выплачиваемая сумма также не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу ЦБ. Банки имеют право на продажу гражданам только тех долларов и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты нет.Регулятор также указал на ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах. Выдачу наличных в указанных валютах юридическим лицам — нерезидентам не производят, по другим валютам ограничения отсутствуют.В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Тогда это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.

https://ria.ru/20230117/yuani-1845514586.html

https://ria.ru/20221229/rubl-1842114756.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, евросоюз