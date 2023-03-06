https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856160137.html

"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации

"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации - РИА Новости, 06.03.2023

"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации

Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:57

2023-03-06T15:57

2023-03-06T16:22

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."Во все пункты вакцинации от COVID-19 поставлены оба компонента вакцины. В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что в московские медучреждения "произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России". Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву."Дополнительно сообщаем, что в Москве без записи по живой очереди вакцинироваться можно в пункте вакцинации в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках – по одному пункту в округе, в которых можно сделать прививку по записи", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856095597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество