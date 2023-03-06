https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856160137.html
"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации
"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации - РИА Новости, 06.03.2023
"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации
Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:57
2023-03-06T15:57
2023-03-06T16:22
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."Во все пункты вакцинации от COVID-19 поставлены оба компонента вакцины. В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что в московские медучреждения "произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России". Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву."Дополнительно сообщаем, что в Москве без записи по живой очереди вакцинироваться можно в пункте вакцинации в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках – по одному пункту в округе, в которых можно сделать прививку по записи", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856095597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, коронавирус в россии, общество
Москва, Коронавирус в России, Общество
"Спутник V" поставили во все московские пункты вакцинации
Депздрав Москвы: "Спутник V" поставили во все пункты вакцинации
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве.
"Во все пункты вакцинации от COVID-19
поставлены оба компонента вакцины. В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в московские медучреждения "произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России". Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву.
"Дополнительно сообщаем, что в Москве без записи по живой очереди вакцинироваться можно в пункте вакцинации в ГУМе
и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках – по одному пункту в округе, в которых можно сделать прививку по записи", - дополняется в сообщении.
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