https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856070612.html
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 06.03.2023
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза
Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:35
2023-03-06T10:35
2023-03-06T10:35
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, была посвящена широкому кругу тем сотрудничества НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с коллегами из Белоруссии.Как сообщил Лиознов, проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких для интраназального применения.Госсекретарь Союзного государства, в свою очередь, подчеркнул, что "министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата".
https://ria.ru/20220630/vaktsiny-1799318477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, была посвящена широкому кругу тем сотрудничества НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с коллегами из Белоруссии
.
Как сообщил Лиознов, проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких для интраназального применения.
Госсекретарь Союзного государства, в свою очередь, подчеркнул, что "министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата".
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