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Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 06.03.2023
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Союзное государство
 
10:35 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856070612.html
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 06.03.2023
Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза
Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:35
2023-03-06T10:35
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, была посвящена широкому кругу тем сотрудничества НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с коллегами из Белоруссии.Как сообщил Лиознов, проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких для интраназального применения.Госсекретарь Союзного государства, в свою очередь, подчеркнул, что "министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, была посвящена широкому кругу тем сотрудничества НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с коллегами из Белоруссии.
Как сообщил Лиознов, проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких для интраназального применения.
Госсекретарь Союзного государства, в свою очередь, подчеркнул, что "министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата".
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Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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