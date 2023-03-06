https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856070612.html

Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза

Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 06.03.2023

Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки вакцины против туберкулеза

Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:35

2023-03-06T10:35

2023-03-06T10:35

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопросы подготовки союзного проекта по разработке противотуберкулезной вакцины для интраназального применения обсудили на встрече госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, была посвящена широкому кругу тем сотрудничества НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с коллегами из Белоруссии.Как сообщил Лиознов, проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких для интраназального применения.Госсекретарь Союзного государства, в свою очередь, подчеркнул, что "министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата".

https://ria.ru/20220630/vaktsiny-1799318477.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев