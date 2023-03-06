https://ria.ru/20230306/ukraina-1856159240.html

Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины

Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины - РИА Новости, 06.03.2023

Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины

Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:54

2023-03-06T15:54

2023-03-06T16:52

в мире

артемовск

украина

вооруженные силы украины

ллойд остин

сша

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.Несмотря на заявления на Западе об отсутствии стратегического значения у города, Киев все равно отправлял на поля боя бесчисленное количество солдат и техники, которых стране будет трудно заменить и восполнить в ближайшее время. По мнению Дэвиса, это может значительно помешать украинской армии начать контратаки против российских войск.Министр обороны США Ллойд Остин сегодня признал, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из Артемовска.

https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

артемовск

украина

сша

россия

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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ллойд остин, сша, россия, ян гагин