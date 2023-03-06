Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
Полковник США Дэвис: после сдачи Артемовска ВСУ не смогут эффективно контратаковать
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Несмотря на заявления на Западе об отсутствии стратегического значения у города, Киев все равно отправлял на поля боя бесчисленное количество солдат и техники, которых стране будет трудно заменить и восполнить в ближайшее время. По мнению Дэвиса, это может значительно помешать украинской армии начать контратаки против российских войск.
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"Утраченное время и потери, понесенные Украиной, могут представлять угрозу того, что весенние или летние наступательные операции Киева не смогут отбросить российские войска назад, из-за чего в конечном итоге цена слишком долгого удержания в Артемовске станет болезненно высокой", — подытожил Дэвис.
Министр обороны США Ллойд Остин сегодня признал, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.