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Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 06.03.2023 (обновлено: 16:52 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856159240.html
Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины - РИА Новости, 06.03.2023
Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:54
2023-03-06T16:52
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
ллойд остин
сша
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.Несмотря на заявления на Западе об отсутствии стратегического значения у города, Киев все равно отправлял на поля боя бесчисленное количество солдат и техники, которых стране будет трудно заменить и восполнить в ближайшее время. По мнению Дэвиса, это может значительно помешать украинской армии начать контратаки против российских войск.Министр обороны США Ллойд Остин сегодня признал, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из Артемовска.
https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html
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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ллойд остин, сша, россия, ян гагин
В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ллойд Остин, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин
Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины

Полковник США Дэвис: после сдачи Артемовска ВСУ не смогут эффективно контратаковать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предполагаемое наступление ВСУ весной и летом может провалиться из-за отступления из Артемовска, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Несмотря на заявления на Западе об отсутствии стратегического значения у города, Киев все равно отправлял на поля боя бесчисленное количество солдат и техники, которых стране будет трудно заменить и восполнить в ближайшее время. По мнению Дэвиса, это может значительно помешать украинской армии начать контратаки против российских войск.
«

"Утраченное время и потери, понесенные Украиной, могут представлять угрозу того, что весенние или летние наступательные операции Киева не смогут отбросить российские войска назад, из-за чего в конечном итоге цена слишком долгого удержания в Артемовске станет болезненно высокой", — подытожил Дэвис.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня признал, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из Артемовска.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныЛлойд ОстинСШАРоссияЯн Гагин
 
 
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