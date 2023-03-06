https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856123533.html

В Малави передачу удобрений из России отметили молитвой и танцами

В Малави передачу удобрений из России отметили молитвой и танцами - РИА Новости, 06.03.2023

В Малави передачу удобрений из России отметили молитвой и танцами

Церемония по передаче российских удобрений Малави на безвозмездной основе началась с молитвы и завершилась традиционными танцами, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:45

2023-03-06T13:45

2023-03-06T13:45

в мире

россия

нидерланды

малави

дмитрий мазепин

оон

уралхим

евросоюз

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ЛИЛОНГВЕ, 6 мар - РИА Новости. Церемония по передаче российских удобрений Малави на безвозмездной основе началась с молитвы и завершилась традиционными танцами, передаёт корреспондент РИА Новости. В понедельник в пригороде столицы страны Лилонгве состоялась церемония передачи Малави 20 тысяч тонн удобрений российской группой "Уралхим-Уралкалий" в качестве благотворительной помощи, это первая гуманитарная поставка компании в Африку с территории ЕС. Партия удобрений была отправлена из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля завершилась выгрузка в порту города Бейра (Мозамбик), дальнейшая транспортировка в Малави осуществлялась по суше и заняла почти месяц. В церемонии, которая началась с молитвы, приняли участие министр сельского хозяйства Малави Сэм Далитсо Кавале, посол РФ в Зимбабве и Малави по совместительству Николай Красильников, а также представители Группы "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Церемония завершилась красочным концертом традиционных танцев, которые исполняются в знак благодарности. В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html

https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850621841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, нидерланды, малави, дмитрий мазепин, оон, уралхим, евросоюз