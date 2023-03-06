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"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави - РИА Новости, 06.03.2023
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13:10 06.03.2023 (обновлено: 14:17 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856114815.html
"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави
"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави - РИА Новости, 06.03.2023
"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави
Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:10
2023-03-06T14:17
малави
евросоюз
экономика
нидерланды
африка
дмитрий мазепин
уралхим
оон
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании."Для "Уралхима-Уралкалия" это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения "Уралхима-Уралкалия" безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам", — указано в пресс-релизе.Группа выполнила поставку совместно со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений по морю. Эта инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом.Официальная церемония передачи прошла 6 марта в пригороде столицы Малави Лилонгве. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства республики Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави Николай Красильников, а также представители "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы ООН.Партию отправили из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля выгрузили в порту мозамбикского города Бейра. Затем удобрения по суше доставили до места назначения.В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы оказались заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что из-за санкций невозможно оплатить фрахт, но сделать это планируется с помощью ООН.О том, что Россия готова бесплатно передать беднейшим странам до 300 тысяч тонн удобрений, в сентябре в интервью РИА Новости сообщал генсек ООН Антониу Гутерреш. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений, она владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".
https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html
https://ria.ru/20230210/udobreniya-1851329463.html
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малави, евросоюз, экономика, нидерланды, африка, дмитрий мазепин, уралхим, оон
Малави, Евросоюз, Экономика, Нидерланды, Африка, Дмитрий Мазепин, Уралхим, ООН
"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави

Группа "Уралхим-Уралкалий" передала 20 тысяч тонн удобрений в Малави

© Фото : УРАЛХИМРоссийская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи
Российская группа Уралхим-Уралкалий поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : УРАЛХИМ
Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании.
"Для "Уралхима-Уралкалия" это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения "Уралхима-Уралкалия" безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам", — указано в пресс-релизе.
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Группа выполнила поставку совместно со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений по морю. Эта инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом.
Официальная церемония передачи прошла 6 марта в пригороде столицы Малави Лилонгве. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства республики Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави Николай Красильников, а также представители "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы ООН.
Партию отправили из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля выгрузили в порту мозамбикского города Бейра. Затем удобрения по суше доставили до места назначения.
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В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы оказались заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что из-за санкций невозможно оплатить фрахт, но сделать это планируется с помощью ООН.
О том, что Россия готова бесплатно передать беднейшим странам до 300 тысяч тонн удобрений, в сентябре в интервью РИА Новости сообщал генсек ООН Антониу Гутерреш. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.
Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений, она владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".
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МалавиЕвросоюзЭкономикаНидерландыАфрикаДмитрий МазепинУралхимООН
 
 
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