https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856114815.html

"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави

"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави - РИА Новости, 06.03.2023

"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави

Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:10

2023-03-06T13:10

2023-03-06T14:17

малави

евросоюз

экономика

нидерланды

африка

дмитрий мазепин

уралхим

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856117122_0:0:1433:806_1920x0_80_0_0_6fcf15361dc11beae4f61d034d50e57a.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании."Для "Уралхима-Уралкалия" это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения "Уралхима-Уралкалия" безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам", — указано в пресс-релизе.Группа выполнила поставку совместно со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений по морю. Эта инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом.Официальная церемония передачи прошла 6 марта в пригороде столицы Малави Лилонгве. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства республики Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави Николай Красильников, а также представители "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы ООН.Партию отправили из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля выгрузили в порту мозамбикского города Бейра. Затем удобрения по суше доставили до места назначения.В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы оказались заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что из-за санкций невозможно оплатить фрахт, но сделать это планируется с помощью ООН.О том, что Россия готова бесплатно передать беднейшим странам до 300 тысяч тонн удобрений, в сентябре в интервью РИА Новости сообщал генсек ООН Антониу Гутерреш. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений, она владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".

https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html

https://ria.ru/20230210/udobreniya-1851329463.html

https://ria.ru/20230125/indiya-1847333545.html

малави

нидерланды

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малави, евросоюз, экономика, нидерланды, африка, дмитрий мазепин, уралхим, оон