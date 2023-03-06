"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави
Группа "Уралхим-Уралкалий" передала 20 тысяч тонн удобрений в Малави
© Фото : УРАЛХИМРоссийская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи
Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила в Малави 20 тысяч тонн удобрений в качестве благотворительной помощи, сообщила пресс-служба компании.
"Для "Уралхима-Уралкалия" это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения "Уралхима-Уралкалия" безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам", — указано в пресс-релизе.
Группа выполнила поставку совместно со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений по морю. Эта инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом.
Официальная церемония передачи прошла 6 марта в пригороде столицы Малави Лилонгве. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства республики Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави Николай Красильников, а также представители "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы ООН.
Партию отправили из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля выгрузили в порту мозамбикского города Бейра. Затем удобрения по суше доставили до места назначения.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы оказались заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что из-за санкций невозможно оплатить фрахт, но сделать это планируется с помощью ООН.
О том, что Россия готова бесплатно передать беднейшим странам до 300 тысяч тонн удобрений, в сентябре в интервью РИА Новости сообщал генсек ООН Антониу Гутерреш. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.
Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений, она владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".