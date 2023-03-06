https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856076418.html

США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"

США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина" - РИА Новости, 06.03.2023

США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"

США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, считает лидер турецкой партии... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:04

2023-03-06T11:04

2023-03-06T15:41

в мире

турция

сша

вашингтон (штат)

догу перинчек

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АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, как ранее заявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта. "Некоторое время назад журнал Foreign Policy, полуофициальный орган Государственного департамента США, вышел с заголовком: "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня". Другими словами, США объявили всему миру, что они организуют кровавую бойню в Турции на этих выборах. Затем в Stern, одном из самых читаемых журналов в Германии, нашего президента Эрдогана обвинили в том, что он "поджигатель"! "В Турции будет пожар, и именно президент Турции подожжет его" — гласила обложка. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!" — приводит слова Перинчека газета Aydınlık. По словам политика, необходимо отчетливо понимать "ход событий в этом отношении". "И как нация в целом мы должны занять общую позицию против этих заговоров, ориентированных на США", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230301/vybory-1855086029.html

https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html

турция

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, вашингтон (штат), догу перинчек