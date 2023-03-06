https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856076418.html
США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"
США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина" - РИА Новости, 06.03.2023
США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"
США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, считает лидер турецкой партии... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:04
2023-03-06T11:04
2023-03-06T15:41
в мире
турция
сша
вашингтон (штат)
догу перинчек
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АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, как ранее заявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта. "Некоторое время назад журнал Foreign Policy, полуофициальный орган Государственного департамента США, вышел с заголовком: "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня". Другими словами, США объявили всему миру, что они организуют кровавую бойню в Турции на этих выборах. Затем в Stern, одном из самых читаемых журналов в Германии, нашего президента Эрдогана обвинили в том, что он "поджигатель"! "В Турции будет пожар, и именно президент Турции подожжет его" — гласила обложка. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!" — приводит слова Перинчека газета Aydınlık. По словам политика, необходимо отчетливо понимать "ход событий в этом отношении". "И как нация в целом мы должны занять общую позицию против этих заговоров, ориентированных на США", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230301/vybory-1855086029.html
https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, вашингтон (штат), догу перинчек
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Догу Перинчек
США хотят организовать "кровавую бойню" в Турции, заявили в партии "Родина"
Политик Догу Перинчек: США хотят устроить "кровавую бойню" в Турции во время выборов
АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, как ранее заявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта.
Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая
"Некоторое время назад журнал Foreign Policy, полуофициальный орган Государственного департамента США, вышел с заголовком: "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня". Другими словами, США объявили всему миру, что они организуют кровавую бойню в Турции на этих выборах. Затем в Stern, одном из самых читаемых журналов в Германии
, нашего президента Эрдогана обвинили в том, что он "поджигатель"! "В Турции будет пожар, и именно президент Турции подожжет его" — гласила обложка. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!" — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.
По словам политика, необходимо отчетливо понимать "ход событий в этом отношении".
"И как нация в целом мы должны занять общую позицию против этих заговоров, ориентированных на США", — подчеркнул он.
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ