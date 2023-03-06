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Встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.03.2023
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08:03 06.03.2023 (обновлено: 08:05 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856049388.html
Встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна, заявили в Анкаре
Встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.03.2023
Встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна, заявили в Анкаре
Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада до президентских выборов в Турции маловероятна, заявил РИА Новости член Совета по... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:03
2023-03-06T08:05
турция
в мире
сирия
россия
реджеп тайип эрдоган
башар асад
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада до президентских выборов в Турции маловероятна, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.Президентские выборы в Турции, как ранее заявил Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта."Президент Эрдоган в принципе не против такой встречи, но разрушительные землетрясения всё изменили. Весь график президента подвергся изменениям – он проводит три дня в неделю в зоне бедствия. До выборов осталось менее 74 дней, так что не думаю, что получится найти способ хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом. Возможно, встреча состоится после выборов", - заявил Эрхан.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада . С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции.
https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842939384.html
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турция, в мире, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, башар асад, владимир путин
Турция, В мире, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Владимир Путин
Встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна, заявили в Анкаре

Член Совбеза Турции: встреча Эрдогана с Асадом до выборов маловероятна

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада до президентских выборов в Турции маловероятна, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
Президентские выборы в Турции, как ранее заявил Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
3 января, 14:14
"Президент Эрдоган в принципе не против такой встречи, но разрушительные землетрясения всё изменили. Весь график президента подвергся изменениям – он проводит три дня в неделю в зоне бедствия. До выборов осталось менее 74 дней, так что не думаю, что получится найти способ хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом. Возможно, встреча состоится после выборов", - заявил Эрхан.
Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада . С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции.
Турецкие войска в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Россия считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть
23 февраля, 09:14
 
ТурцияВ миреСирияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадВладимир Путин
 
 
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