https://ria.ru/20230306/trevoga-1856205959.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:48
2023-03-06T17:48
2023-03-06T17:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в 17.31 мск. Ранее в понедельник воздушную тревогу дважды в течение часа объявляли в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230306/avto-1856174076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в Николаевской области