https://ria.ru/20230306/trevoga-1856153480.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:36
2023-03-06T15:36
2023-03-06T16:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в промежутке с 15:21 по 15:23 мск. Ранее в понедельник воздушная тревога звучала в Черниговской и Сумской областях Украины, спустя почти час ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
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в мире, украина, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу