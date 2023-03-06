https://ria.ru/20230306/tigr-1856039391.html

Тигра, пугавшего жителей Приморья, отпустили на волю

Тигра, пугавшего жителей Приморья, отпустили на волю - РИА Новости, 06.03.2023

Тигра, пугавшего жителей Приморья, отпустили на волю

Конфликтного амурского тигра, беспокоившего жителей нескольких сел в Приморском крае, выпустили в дикую природу в Красноармейском районе, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:37

2023-03-06T03:37

2023-03-06T03:37

хорошие новости

общество

приморский край

красноармейский район

россия

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Конфликтного амурского тигра, беспокоившего жителей нескольких сел в Приморском крае, выпустили в дикую природу в Красноармейском районе, сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр". Ранее в правительстве Приморья сообщили, что у села Знаменка Пожарского района специалисты охотнадзора поймали хищника, беспокоившего местных жителей. Как ранее сообщал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, зверь наведывался в это село и в соседние в поисках добычи, и в Знаменке за январь он загрыз трех собак. Отловить его долгое время не получалось - хищник чуял ловушки и держался на расстоянии. После поимки тигра его собирались осмотреть, а по результатам осмотра отправить на реабилитацию или выпустить в дикую природу. В центре реабилитации "Тигр" позже рассказали, что зверь абсолютно здоров и будет выпущен на волю. "Мы заранее подобрали участок в малонаселенной местности с большой плотностью копытных животных, где нет других самцов тигра. Новым "домом" для хищника стал Красноармейский район. По данным мониторинга 2022-2023 годов, здесь еще есть места, незанятые самцами, несмотря на то, что в прошлом году одного тигра здесь уже выпустили", - передала пресс-служба заявление замминистра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексея Сурового. В пресс-службе центра раскрыли, что конфликтный тигр за зиму 2021-2022 и 2022-2023 годов убил 34 собаки на северо-западе Приморья. Ровно половина жертв пришлась на село Знаменка и его окрестности, остальные собаки были задавлены хищником в близлежащих селах северо-запада края. "Не у всех четвероногих были хозяева", - добавили в центре. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, в том числе тигрят.

https://ria.ru/20230301/mostik-1855073388.html

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общество, приморский край, красноармейский район, россия, сергей арамилев