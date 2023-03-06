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В АТОР рассказали, как страны привлекают иностранных туристов - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
12:41 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/tayvan-1856096893.html
В АТОР рассказали, как страны привлекают иностранных туристов
В АТОР рассказали, как страны привлекают иностранных туристов - РИА Новости, 06.03.2023
В АТОР рассказали, как страны привлекают иностранных туристов
В попытке привлечь туристов страны готовы оплачивать часть их расходов или снижать налоги на золото и другие товары, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:41
2023-03-06T12:41
туризм
туризм
новости - туризм
тайвань
филиппины
бутан
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В попытке привлечь туристов страны готовы оплачивать часть их расходов или снижать налоги на золото и другие товары, сообщает АТОР.Пример Гонконга, который запустил кампанию по раздаче 500 тысяч бесплатных авиабилетов, стал стимулом для Тайваня придумать свою поощрительную акцию для привлечения иностранных гостей.Так, правительство выделяет 174,3 миллиона долларов для финансового поощрения путешественников в размере 164 доллара на персону. В течение трех лет стать обладателем такой суммы смогут до 500 тысяч гостей.Как заявил гендиректор бюро по развитию туризма Тайваня Чен Ши-чжун, правительство не даст эти деньги на руки. Средства будут зарезервированы на специальной билетной карте, которую можно использовать для оплаты питания, проживания и транспортных расходов во время пребывания в стране.Поддержат и групповой туризм. Группа путешественников из-за рубежа получит субсидию в размере 330 долларов, если в ней будет от восьми до 14 участников, и 660 долларов, если их больше. Так власти готовы финансово поощрить 90 тысяч тургрупп.Как именно будут выбираться туристы, которые получат "подъемные", чиновник не рассказал. По словам Чен Ши-чжуна, бюро планирует сосредоточиться на привлечении туристов из Японии, Южной Кореи, Европы, Северной Америки — всего в списке приоритетов 18 стран. России в перечне нет.Нестандартный ход придумали и в Бутане. Теперь туристы, которые платят "сбор за устойчивое развитие" в размере 200 долларов (он взимается каждый день во время путешествия), могут беспошлинно покупать золото.Ожидается, что это решение принесет наибольшую пользу индийским туристам, которых больше всего в королевстве. Драгметалл обойдется им на треть дешевле, чем в своей стране. Правда, чтобы купить золото без налогов, гости должны остановиться как минимум на одну ночь в отеле, сертифицированном департаментом туризма Бутана.Филиппины планируют с января 2024 года возвращать иностранцам НДС (12 процентов) с покупок. При этом власти раздумывают над стимулами, которые заставят путешественников покупать на Филиппинах предметы роскоши и брендовые вещи, а также останавливаться в дорогих отелях и брать в аренду люксовые автомобили. Возможно, это будут бесплатные билеты в бизнес-класс для следующей поездки на Филиппины. Инициатива в стадии обсуждения: идет сбор предложений от отельеров и местных туроператоров.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
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тайвань
филиппины
бутан
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туризм, новости - туризм, тайвань, филиппины, бутан, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Тайвань, Филиппины, Бутан, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР рассказали, как страны привлекают иностранных туристов

АТОР: Тайвань, Бутан и Филиппины продумывают меры для привлечения большего числа туристов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В попытке привлечь туристов страны готовы оплачивать часть их расходов или снижать налоги на золото и другие товары, сообщает АТОР.
Пример Гонконга, который запустил кампанию по раздаче 500 тысяч бесплатных авиабилетов, стал стимулом для Тайваня придумать свою поощрительную акцию для привлечения иностранных гостей.
Так, правительство выделяет 174,3 миллиона долларов для финансового поощрения путешественников в размере 164 доллара на персону. В течение трех лет стать обладателем такой суммы смогут до 500 тысяч гостей.
Как заявил гендиректор бюро по развитию туризма Тайваня Чен Ши-чжун, правительство не даст эти деньги на руки. Средства будут зарезервированы на специальной билетной карте, которую можно использовать для оплаты питания, проживания и транспортных расходов во время пребывания в стране.
Поддержат и групповой туризм. Группа путешественников из-за рубежа получит субсидию в размере 330 долларов, если в ней будет от восьми до 14 участников, и 660 долларов, если их больше. Так власти готовы финансово поощрить 90 тысяч тургрупп.
Как именно будут выбираться туристы, которые получат "подъемные", чиновник не рассказал. По словам Чен Ши-чжуна, бюро планирует сосредоточиться на привлечении туристов из Японии, Южной Кореи, Европы, Северной Америки — всего в списке приоритетов 18 стран. России в перечне нет.
Нестандартный ход придумали и в Бутане. Теперь туристы, которые платят "сбор за устойчивое развитие" в размере 200 долларов (он взимается каждый день во время путешествия), могут беспошлинно покупать золото.
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Ожидается, что это решение принесет наибольшую пользу индийским туристам, которых больше всего в королевстве. Драгметалл обойдется им на треть дешевле, чем в своей стране. Правда, чтобы купить золото без налогов, гости должны остановиться как минимум на одну ночь в отеле, сертифицированном департаментом туризма Бутана.
Филиппины планируют с января 2024 года возвращать иностранцам НДС (12 процентов) с покупок. При этом власти раздумывают над стимулами, которые заставят путешественников покупать на Филиппинах предметы роскоши и брендовые вещи, а также останавливаться в дорогих отелях и брать в аренду люксовые автомобили. Возможно, это будут бесплатные билеты в бизнес-класс для следующей поездки на Филиппины. Инициатива в стадии обсуждения: идет сбор предложений от отельеров и местных туроператоров.
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