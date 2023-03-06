https://ria.ru/20230306/svyaz-1856085294.html
Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка
Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка - РИА Новости, 06.03.2023
Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка
Рекордные 74 населенных пункта Новосибирской области в текущем году планируется обеспечить полноценной сотовой связью и мобильным интернетом, сообщил министр... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:31
2023-03-06T11:31
2023-03-06T12:01
новосибирская область
технологии
андрей травников
интернет
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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Рекордные 74 населенных пункта Новосибирской области в текущем году планируется обеспечить полноценной сотовой связью и мобильным интернетом, сообщил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь. Вопросы развития инфраструктуры связи в регионе в 2022-2023 годах в понедельник на оперативном совещании в правительстве области рассмотрел губернатор Андрей Травников. "В 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" - в те годы все завершалось установкой столба с Wi-Fi посередине села. Мы тогда сказали - нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет", - отметил глава региона. Травников отметил, что у каждого жителя даже малых населенных пунктов, как минимум от 100 человек, в ближайшее время появятся сотовая связь, интернет и все соответствующие современные сервисы. Он пояснил, что за 2021-2022 годы в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета обеспечено сотовой связью 17 населенных пунктов Новосибирской области с населением 7,6 тысячи жителей: десять в 2021 году и семь в 2022 году. За тот же период в рамках федерального проекта обеспечено сотовой связью 70 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 населенный пункт в 2021 году, 29 в 2022 году. "Не менее значимая работа - в прошедшем году мы помогли восстановить и организовать связь, в том числе интернет, в отдельных населенных пунктах Беловодского района ЛНР. Спасибо за эту работу - своих не бросаем!", - добавил губернатор, обращаясь к участникам совещания.
https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новосибирская область, технологии, андрей травников, интернет, россия, общество
Новосибирская область, Технологии, Андрей Травников, Интернет, Россия, Общество
Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка
Новосибирская область обеспечит сотовой связью и мобильным интернетом рекордные 74 поселка
НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Рекордные 74 населенных пункта Новосибирской области в текущем году планируется обеспечить полноценной сотовой связью и мобильным интернетом, сообщил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.
Вопросы развития инфраструктуры связи в регионе в 2022-2023 годах в понедельник на оперативном совещании в правительстве области рассмотрел губернатор Андрей Травников
.
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"В 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" - в те годы все завершалось установкой столба с Wi-Fi посередине села. Мы тогда сказали - нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет", - отметил глава региона.
Травников отметил, что у каждого жителя даже малых населенных пунктов, как минимум от 100 человек, в ближайшее время появятся сотовая связь, интернет и все соответствующие современные сервисы.
«
"В 2023 году в рамках госпрограммы и федерального проекта по устранению цифрового неравенства голосовой сотовой связью и мобильным интернетом будет обеспечено рекордное число населенных пунктов - еще 74 населенных пункта области: 50 по УЦН, 24 по госпрограмме", - сообщил Цукарь.
Он пояснил, что за 2021-2022 годы в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета обеспечено сотовой связью 17 населенных пунктов Новосибирской области с населением 7,6 тысячи жителей: десять в 2021 году и семь в 2022 году. За тот же период в рамках федерального проекта обеспечено сотовой связью 70 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 населенный пункт в 2021 году, 29 в 2022 году.
"Не менее значимая работа - в прошедшем году мы помогли восстановить и организовать связь, в том числе интернет, в отдельных населенных пунктах Беловодского района ЛНР
. Спасибо за эту работу - своих не бросаем!", - добавил губернатор, обращаясь к участникам совещания.
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