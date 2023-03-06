https://ria.ru/20230306/svyaz-1856085294.html

Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка

Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка - РИА Новости, 06.03.2023

Новосибирская область подключит к интернету рекордные 74 поселка

Рекордные 74 населенных пункта Новосибирской области в текущем году планируется обеспечить полноценной сотовой связью и мобильным интернетом, сообщил министр... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:31

2023-03-06T11:31

2023-03-06T12:01

новосибирская область

технологии

андрей травников

интернет

россия

общество

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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Рекордные 74 населенных пункта Новосибирской области в текущем году планируется обеспечить полноценной сотовой связью и мобильным интернетом, сообщил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь. Вопросы развития инфраструктуры связи в регионе в 2022-2023 годах в понедельник на оперативном совещании в правительстве области рассмотрел губернатор Андрей Травников. "В 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" - в те годы все завершалось установкой столба с Wi-Fi посередине села. Мы тогда сказали - нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет", - отметил глава региона. Травников отметил, что у каждого жителя даже малых населенных пунктов, как минимум от 100 человек, в ближайшее время появятся сотовая связь, интернет и все соответствующие современные сервисы. Он пояснил, что за 2021-2022 годы в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета обеспечено сотовой связью 17 населенных пунктов Новосибирской области с населением 7,6 тысячи жителей: десять в 2021 году и семь в 2022 году. За тот же период в рамках федерального проекта обеспечено сотовой связью 70 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 населенный пункт в 2021 году, 29 в 2022 году. "Не менее значимая работа - в прошедшем году мы помогли восстановить и организовать связь, в том числе интернет, в отдельных населенных пунктах Беловодского района ЛНР. Спасибо за эту работу - своих не бросаем!", - добавил губернатор, обращаясь к участникам совещания.

https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html

https://realty.ria.ru/20230213/proverki-1851611676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новосибирская область, технологии, андрей травников, интернет, россия, общество