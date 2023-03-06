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Омский губернатор рассказал о строительстве школы в северном районе региона - РИА Новости, 06.03.2023
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:07 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/stroitelstvo-1856128814.html
Омский губернатор рассказал о строительстве школы в северном районе региона
Омский губернатор рассказал о строительстве школы в северном районе региона - РИА Новости, 06.03.2023
Омский губернатор рассказал о строительстве школы в северном районе региона
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о проекте новой школы на 130 мест, которая появится в Усть-Ишимском районе региона, рассказали в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:07
2023-03-06T14:07
омская область
общество
омская область
александр бурков
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о проекте новой школы на 130 мест, которая появится в Усть-Ишимском районе региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Александр Бурков, депутат Государственной думы Оксана Фадина и члены регионального кабмина побывали в Усть-Ишимском районе Омской области с рабочим визитом. Первым местом посещения стала Малобичинская средняя школа. В 2021 году для нее приобрели цифровое оборудование — ноутбуки, цифровые интерактивные панели и камеры видеонаблюдения. Также провели высокоскоростной интернет и подключили Wi-Fi. На эти цели из областного бюджета выделили 1,3 миллиона рублей. В 2023 году в учреждении создадут центр "Точка роста". "Планируется, что воспитанники Малобичинской школы переедут в новое здание, которое возведут к 2024 году. Проект новой школы на 130 мест. Проект предполагает строительство двухэтажной школы, хозблока, стадиона, баскетбольной площадки, площадки с уличными тренажёрами и площадки для подвижных игр. На эти цели в областном бюджете заложили 219 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе На данный момент проведены инженерные изыскания — геологические и геодезические. До 30 марта проектную документацию передадут на экспертизу, и до 1 мая подрядчики должны получить её результаты. "В предстоящую летнюю навигацию подрядчик планирует доставить к месту строительства школы необходимые материалы. До зимы необходимо закрыть теплым контуром каркас здания. В новой школе будут обучаться ребятишки не только из Малой Бичи, но и других близлежащих поселков. Мы также приняли решение о строительстве блочной котельной для школы. Это обеспечит гарантированное теплоснабжение объекта. На эти цели мы заложили в областном бюджете порядка 10 миллионов рублей", — отметил губернатор. Общеобразовательная школа должна быть готова к декабрю 2024 года.​ Здание построят по индивидуальному проекту с применением технологий легких стальных конструкций. Все характеристики будут соответствовать климатическим особенностям северного района.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html
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общество, омская область, александр бурков
Омская область , Общество, Омская область, Александр Бурков
Омский губернатор рассказал о строительстве школы в северном районе региона

Губернатор Омской области Бурков рассказал о строительстве школы в северном районе региона

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о проекте новой школы на 130 мест, которая появится в Усть-Ишимском районе региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Александр Бурков, депутат Государственной думы Оксана Фадина и члены регионального кабмина побывали в Усть-Ишимском районе Омской области с рабочим визитом. Первым местом посещения стала Малобичинская средняя школа. В 2021 году для нее приобрели цифровое оборудование — ноутбуки, цифровые интерактивные панели и камеры видеонаблюдения. Также провели высокоскоростной интернет и подключили Wi-Fi. На эти цели из областного бюджета выделили 1,3 миллиона рублей. В 2023 году в учреждении создадут центр "Точка роста".
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"Планируется, что воспитанники Малобичинской школы переедут в новое здание, которое возведут к 2024 году. Проект новой школы на 130 мест. Проект предполагает строительство двухэтажной школы, хозблока, стадиона, баскетбольной площадки, площадки с уличными тренажёрами и площадки для подвижных игр. На эти цели в областном бюджете заложили 219 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе
На данный момент проведены инженерные изыскания — геологические и геодезические. До 30 марта проектную документацию передадут на экспертизу, и до 1 мая подрядчики должны получить её результаты.
"В предстоящую летнюю навигацию подрядчик планирует доставить к месту строительства школы необходимые материалы. До зимы необходимо закрыть теплым контуром каркас здания. В новой школе будут обучаться ребятишки не только из Малой Бичи, но и других близлежащих поселков. Мы также приняли решение о строительстве блочной котельной для школы. Это обеспечит гарантированное теплоснабжение объекта. На эти цели мы заложили в областном бюджете порядка 10 миллионов рублей", — отметил губернатор.
Общеобразовательная школа должна быть готова к декабрю 2024 года.​ Здание построят по индивидуальному проекту с применением технологий легких стальных конструкций. Все характеристики будут соответствовать климатическим особенностям северного района.
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