https://ria.ru/20230306/standarty-1856207538.html
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая - РИА Новости, 06.03.2023
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая
Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:55
2023-03-06T17:55
2023-03-06T17:57
образование - общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/01/928380108_0:263:2973:1935_1920x0_80_0_0_37fff4a5a7c9c3df19c3e87b9f25b76a.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. Отмечается, что в мероприятиях приняли участие более 400 работников научных организаций и вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подчеркивается, что ходе вебинаров были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ; основные понятия, используемые в законодательстве об образовании, и их применение; особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов; механизмы реализации образовательных программ с возможностью присвоения нескольких квалификаций; механизмы реализации сетевых образовательных программ; особенности построения классического и модульного учебных планов; перечень необходимых к разработке локальных нормативных актов вуза.
https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/01/928380108_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b24f013ba191d9258f5fd30b0765698b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, херсонская область , запорожская область, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Образование - Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая
В новых регионах вузы приведут программы в соответствие с российскими стандартами до 1 мая