https://ria.ru/20230306/standarty-1856207538.html

В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая

В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая - РИА Новости, 06.03.2023

В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая

Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:55

2023-03-06T17:55

2023-03-06T17:57

образование - общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

херсонская область

запорожская область

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. Отмечается, что в мероприятиях приняли участие более 400 работников научных организаций и вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подчеркивается, что ходе вебинаров были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ; основные понятия, используемые в законодательстве об образовании, и их применение; особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов; механизмы реализации образовательных программ с возможностью присвоения нескольких квалификаций; механизмы реализации сетевых образовательных программ; особенности построения классического и модульного учебных планов; перечень необходимых к разработке локальных нормативных актов вуза.

https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

херсонская область

запорожская область

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