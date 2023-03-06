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В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая - РИА Новости, 06.03.2023
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17:55 06.03.2023 (обновлено: 17:57 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/standarty-1856207538.html
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая - РИА Новости, 06.03.2023
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая
Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:55
2023-03-06T17:57
образование - общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. Отмечается, что в мероприятиях приняли участие более 400 работников научных организаций и вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подчеркивается, что ходе вебинаров были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ; основные понятия, используемые в законодательстве об образовании, и их применение; особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов; механизмы реализации образовательных программ с возможностью присвоения нескольких квалификаций; механизмы реализации сетевых образовательных программ; особенности построения классического и модульного учебных планов; перечень необходимых к разработке локальных нормативных актов вуза.
https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
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образование - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, херсонская область , запорожская область, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Образование - Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В новых регионах вузы приведут программы к российским стандартам до 1 мая

В новых регионах вузы приведут программы в соответствие с российскими стандартами до 1 мая

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистерство образования и науки России
Министерство образования и науки России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министерство образования и науки России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вузы новых регионов России приведут свои образовательные программы в соответствие со стандартами страны до 1 мая, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
«
"Вузы новых территорий приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартами до 1 мая. Чтобы этот процесс прошел плавно и эффективно, Минобрнауки России совместно с Экспертно-аналитическим центром провело серию вебинаров, посвященных вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятиях приняли участие более 400 работников научных организаций и вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подчеркивается, что ходе вебинаров были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ; основные понятия, используемые в законодательстве об образовании, и их применение; особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов; механизмы реализации образовательных программ с возможностью присвоения нескольких квалификаций; механизмы реализации сетевых образовательных программ; особенности построения классического и модульного учебных планов; перечень необходимых к разработке локальных нормативных актов вуза.
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Образование - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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