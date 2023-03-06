Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда" - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 06.03.2023 (обновлено: 21:32 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856242951.html
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда" - РИА Новости, 06.03.2023
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"
Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:16
2023-03-06T21:32
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
донецкая народная республика
константин малофеев
дмитрий песков
сергей шойгу
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856071581_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_60f9577a3eb1037125a567fc2d16cf7d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России, планировавший покушение на Малофеева Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на сёла в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме. О ходе спецоперацииРоссийские военные уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град". На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, подчеркнули в министерстве. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Отмечается, что в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, на херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация". По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1". Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах О ситуации в новых регионахМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов. Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются различные варианты. Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта. Песков также сообщил, что встреча Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена. Ранее Балицкий заявил, что рассчитывает обсудить во вторник статус добровольческих батальонов и частных военных компаний с президентом РФ. О покушении на МалофееваНеудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, молчание западных режимов о покушении будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений. Сам Малофеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию. О теракте в Брянской областиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета безопасности РФ обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области. Он отметил, что все необходимые квалификации о ЧП в Брянской области уже даны – это не что иное, как теракт. "Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", - сказал Песков. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, 10-летний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.
россия
брянская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку
Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта. Слова благодарности солдатам пишут школьники, студенты, пенсионеры и многие неравнодушные. Российские военнослужащие делятся своими эмоциями и рассказывают, почему им так важна такая поддержка.
2023-03-06T21:16
true
PT0M56S
Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженной технике ВСУ
2023-03-06-Брифинг И.Е.Конашенкова
2023-03-06T21:16
true
PT4M10S
Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева
ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Малофеева.
2023-03-06T21:16
true
PT3M14S
Односельчане о Леониде Голованове, погибшем в Любечанах
Жители села Любечаны рассказали о погибшем Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военным на границу, рассказали РИА Новости его односельчане.
2023-03-06T21:16
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856071581_161:0:1601:1080_1920x0_80_0_0_15d507f38ec91f2c3377b790e9a37ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, донецкая народная республика, константин малофеев, дмитрий песков, сергей шойгу, фсб, воздушно-космические силы россии, миг-29, су-27, ми-8 амтш, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Донецкая Народная Республика, Константин Малофеев, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, ФСБ, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Су-27, Ми-8 АМТШ
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России, планировавший покушение на Малофеева Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на сёла в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
2023-03-06T21:16
true
PT0M56S
Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"

Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя телеканала "Царьград"

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНеизвестный у автомобиля основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева
Неизвестный у автомобиля основателя телеканала Царьград Константина Малофеева - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Неизвестный у автомобиля основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России, планировавший покушение на Малофеева Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на сёла в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

О ходе спецоперации

Российские военные уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град". На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, подчеркнули в министерстве. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Отмечается, что в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, на херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация". По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1". Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах

О ситуации в новых регионах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов. Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются различные варианты. Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта. Песков также сообщил, что встреча Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена. Ранее Балицкий заявил, что рассчитывает обсудить во вторник статус добровольческих батальонов и частных военных компаний с президентом РФ.

О покушении на Малофеева

Неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, молчание западных режимов о покушении будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений. Сам Малофеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию.

О теракте в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета безопасности РФ обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области. Он отметил, что все необходимые квалификации о ЧП в Брянской области уже даны – это не что иное, как теракт. "Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", - сказал Песков. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, 10-летний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьДонецкая Народная РеспубликаКонстантин МалофеевДмитрий ПесковСергей ШойгуФСБВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29Су-27Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала