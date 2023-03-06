https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856242951.html

Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"

Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда" - РИА Новости, 06.03.2023

Спецоперация, 6 марта: сорвана попытка покушения на основателя "Царьграда"

Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:16

2023-03-06T21:16

2023-03-06T21:32

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

донецкая народная республика

константин малофеев

дмитрий песков

сергей шойгу

фсб

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главным событием понедельника стало предотвращение попытки покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным ФСБ России, планировавший покушение на Малофеева Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на сёла в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме. О ходе спецоперацииРоссийские военные уничтожили на донецком направлении за сутки до 225 украинских солдат, пять БМП, одну РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Пречистовки и Новосёлки, уничтожены до 65 солдат, две БМП, боевые машины "Ураган" и "Град". На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, подчеркнули в министерстве. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Отмечается, что в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, на херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация". По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1". Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах О ситуации в новых регионахМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов. Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются различные варианты. Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта. Песков также сообщил, что встреча Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена. Ранее Балицкий заявил, что рассчитывает обсудить во вторник статус добровольческих батальонов и частных военных компаний с президентом РФ. О покушении на МалофееваНеудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, молчание западных режимов о покушении будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений. Сам Малофеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию. О теракте в Брянской областиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета безопасности РФ обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области. Он отметил, что все необходимые квалификации о ЧП в Брянской области уже даны – это не что иное, как теракт. "Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", - сказал Песков. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, 10-летний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.

россия

брянская область

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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